Vier Saxophone - Crossover in einer goldenen Dimension

Der Name – Aureum nämlich – ist Programm. Wie das Gold in verschiedensten Farben glänzt, so brilliert das Saxophon-Quartett mit einer einzigartigen Klangwelt.

Die vier Mitglieder lernten einander während ihres Studiums an der Universität für Musik und darstellende Kunst kennen und gründeten 2015 das Ensemble, das Klassik, Jazz, Weltmusik und Volksmusik auf höchstem Niveau vereint.

„Crossover in einer ganz eigenen Dimension und eine Neuheit in dieser Besetzung“, so die Ankündigung für den Konzerthaus-Auftritt mit dem Titel „golden roots“ – ein Bekenntnis der Leidenschaft zur Musik, die das Quartett nach Estland, Tschechien, Tunesien, Serbien, Albanien, Vietnam und Singapur führt.

Ausgezeichnet wurden AUREUM unter anderem als „The New Austrian Sound of Music (NASOM) Ensemble der Saison 2020–22“.

Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es noch in drei Kategorien im NÖN.at/ticketshop.

