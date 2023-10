Werner Auer & einsame Herzen: Kann man je genug Liebe haben?

Werner Auer hat sich der Liebe verschrieben - privat schon seit Langem und musikalisch seit 2019. In diesem Jahr nahm er seine persönliche Playlist unter dem Titel „L.o.v.e.“ auf. Dass daraus ein Konzertabend wurde, könnte man bei Auer im besten Sinne notorisch nennen. Er schnappte sich die Band der einsamen Herzen und ging mit einem guten Dutzend „Liebessongs und anderen Liedern“ auf die Reise, um seinem Publikum einen Abend für alle Verliebten - und die es noch werden wollen - zu bescheren.

Schmachten auf Englisch, aber auch Austropop-Klassiker

In diesen Genuss oder mit dieser Hoffnung können die Zuschauer am 20. Oktober um 19.30 Uhr im beziehungsweise ins Konzerthaus Weinviertel kommen. Und Auer hat alles dabei, was Herzen dahinschmachten lässt. Vom swingigen „L.O.V.E.“ über den 50er-Jahre-Schmachtfetzen „Put your head on my shoulder“ oder Popklassiker wie „Just the way you are“ und „I just called to say I love you“ bis hin zu Musicalsongs wie „Can you feel the love tonight“.

Im Gegensatz zur CD, auf der der Entertainer nur englisch sang, finden im Konzertprogramm auch einheimische Titel Platz. Und wenn „Du entschuldige I kenn di“ von Peter Cornelius nicht die österreichische Form des Austropop-Liebeslieds ist, dann hilft vielleicht nur noch Rainhard Fendrich: „Weilst a Herz hast wie a Bergwerk“.

Das „Geschäft“ mit der Liebe dürfte auch gut funktionieren. Für das Konzert sind aktuell nur noch Stehplatzkarten zu ergattern.

konzerthaus-weinviertel.at