Musikkapellen präsentierten sich in Hollabrunn in super Form

Die Musikvereine bereiteten nach Schwierigkeitsgrad eingeteilte Konzertliteratur vor und bekamen von der Jury in Form einer offenen Bewertung unmittelbar Rückmeldung. "So konnte auch das Publikum die gerade gehörten Werke dem resultierenden Punkteergebnis gegenüber stellen", berichtet Martin Schiner, Sprecher der Bezirksarbeitsgemeinschaft (BAG) Hollabrunn.

Der Musikverein Röschitz trat mit Kapellmeister Stefan Stift in der Stufe B an. Foto: BAG Hollabrunn/Schiner

Sehr erfreulich sei gewesen, dass sich die Musikkapellen in sehr guter Verfassung präsentiert haben – "zum Teil mit weniger Mitgliedern, jedoch in sehr guter Qualität", so Schiner.

Bestes Ergebnis für die "Hausherren"

Das punktebeste Ergebnis fuhr die Stadtkapelle Hollabrunn knapp vor der Grenzlandkapelle Hardegg und der Stadtkapelle Retz ein. Insgesamt habe der Tag gezeigt, dass es nach wie vor viele engagierte und begeisterte Mitglieder gibt sowie sehr kompetente Dirigenten, die ihre Orchester wieder in Form gebracht haben. Und das sei zweifellos die beste Nachricht von diesem Bewerbstag in Hollabrunn.

Die Stadtkapelle Hollabrunn hat für den Bewerb das Schlagwerk-Instrumentarium zur Verfügung gestellt hat. "Außerdem gebührt dem Team des Stadtsaals großer Dank, das trotz einer Veranstaltung am Vorabend alles top vorbereitet hatte", so der BAG-Sprecher.

Aufgrund der erfreulicherweise zahlreichen Anmeldung zu dem Bewerb findet am kommenden Sonntag, 20.11., der zweite Bewerbstag am Bildungscampus in Zellerndorf statt, wo alle blasmusikinteressierten Zuhörer eingeladen sind. Zu hören sind ab 9 Uhr die Trachtenkapelle Pulkau, die Stadtmusik Maissau, der Musikverein Unterdürnbach, die Trachtenkapelle Theras, die Weinviertler Hauerkapelle Mailberg, die Trachtenkapelle Guntersdorf, der Musikverein Radlbrunn sowie - nach der Mittagspause - die Musikkapelle Zellerndorf, die Jugendkapelle Weitersfeld und die Musikkapelle Langau.

Stimmen zum Bewerbstag in Hollabrunn:

Bezirksobmann Dominik Sommerer: „Alle angetretenen Kapellen konnten zeigen, dass sie in der langen Pause keine musikalische Qualität eingebüßt haben. Das bescherte den Zuhörer einen wunderschönen musikalischen Tag und erfüllte den Vorstand der BAG mit Stolz.“

Bezirkskapellmeister Robert Eigner: „Alle Kapellen haben sich sehr bemüht und viele Zuhörer haben es genossen. Ich freue mich auch über die sehr gute Zusammenarbeit im BAG-Vorstand.“

Ergebnis der Konzertmusikbewertung der BAG Hollabrunn, 1. Tag:

Musikverein Manhartsberg, Stufe B, 91,00 Punkte

Musikverein Schmidatal, Stufe A, 90,83 Punkte

Jugend-Radetzkykapelle Heldenberg, Stufe A, 89,33 Punkte

Musikverein Schöngrabern, Stufe A, 91,08 Punkte

Musikkapelle Obermarkersdorf, Stufe C, 90,08 Punkte

Dorfmusik Hadres im Pulkautal, Stufe C, 91,58 Punkte

Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung, Stufe C, 93,42 Punkte

Stadtkapelle Retz, Stufe D, 93,67 Punkte

Jugend-Musikverein Wullersdorf, Stufe A, 92,17 Punkte

Stadtmusik Hollabrunn, Stufe D, 94,50 Punkte

Waldviertler Grenzlandkapelle Hardegg, Stufe C, 94,33 Punkte

Trachtenkapelle Retzbach, Stufe B, 91,33 Punkte

Musikverein Röschitz, Stufe B, 92,50 Punkte

Blasmusikkapelle Göllersdorf, Stufe B, 91,50 Punkte

