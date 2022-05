Göllersdorfer Jungmusiker schaffen "Heldenhaftes"

Werbung

„Nach zwei Jahren der sozialen Enthaltsamkeit sind wir endlich wieder alle zusammen“, jubilierte Moderator Andi Wolf, der gewohnt humorvoll und stellenweise im „Hulk“-Kostüm durch den Konzertabend „Hall of Music“ der Göllersdorfer Blasmusikkapelle führte.

Der Abend sollte der Jugend gehören. Schon vor den Darbietungen der Blasmusikkapelle Göllersdorf begeisterten die Nachwuchsmusiker des „NachwuchsBlasOrchesters“ der Musikschule Hollabrunn mit ihrem Talent und gaben mit „Final Countdown“ eine umjubelte Zugabe. „Wir möchten die jungen Leute so früh wie möglich in einem Ensemble zusammenbringen“, freute sich Musikschuldirektor Martin Haslinger, der das Ensemble in Vertretung leitete.

„Hall of Music“ als musikalisch bunt gemischter Abend

„Es freut uns sehr, dass unsere Jungmusiker dabei sind und mitspielen, als hätten sie nie etwas anderes gemacht“, strahlte Obmann Werner Mayer. Das Lernumfeld könnte für den Nachwuchs nicht viel besser sein, denn die Kapelle wurde für ihre mehrfachen Spitzenleistungen mit Urkunden geehrt.

An Routine fehlt es in den Reihen der Musiker nicht: Einige Mitglieder musizieren bereits seit Jahrzehnten, sogar bis zu 50 Jahre, im Verband.

Musikalisch war der Abend bunt gemischt. Traditionelle Blasmusik erklang ebenso wie Chart-Hits und Filmmusik. Gesanglich wurde die Kapelle von Bianca und Norbert Taubinger unterstützt. Damit wollten die Gastgeber dem Namen „Hall of Music“ gerecht werden.

Intensive Vorbereitung machte sich bezahlt

Wie die Songs ausgewählt wurden? „Wir wollten, dass für jeden im Publikum etwas dabei ist“, erklärte Kapellmeister Dominik Sommerer. Am meisten habe er sich auf die Klänge aus dem Marvel Cinematic Universe gefreut, und zwar nicht, weil er ein großer Fan der Filme ist. „Die Musik drückt etwas Heldenhaftes aus und in den vergangenen Jahren haben wir alle etwas Heldenhaftes geschafft.“

Auch seine Kapelle habe Großes vollbracht: In nur zwei Monaten Probezeit konnte so ein großes Konzert gestemmt werden. Da stecke natürlich viel Arbeit dahinter, umso mehr freuten sich die Musiker über das positive Feedback. „Es war großartig, endlich wieder zu spielen. Die Atmosphäre macht die harte Arbeit bezahlt. Da geht einem das Herz auf“, genoss der Kapellmeister das Konzert sichtlich.

Bürgermeister Josef Reinwein zeigte sich voll des Lobes: „Es war super! Man sieht, es funktioniert trotz der Pause.“ Johann Pausackerl vom NÖBV war ebenso begeistert von der „großartigen musikalischen Leistung“. Solche sehe man derzeit bei allen Kapellen im Bezirk. „Etwas Besseres hätten wir uns nicht wünschen können“, resümierte Pausackerl nach dem fulminanten Konzertabend.

