Direktvermarkter treffen einander am Hollabrunner Stammtisch

Präsentiert werden nicht nur regionale Produkte ausgewählter Betriebe, sondern auch neue Förderangebote im Rahmen des Leader-Projektes "Kostbares Weinviertel". Betriebe können an geförderten Maßnahmen teilnehmen, etwa Marketingcoaching, Bestellung von Werbemitteln, Profifotos und -videos etc.

Zwei Betriebe werden über ihre bisherigen Erfahrungen im Rahmen zweier Weinviertler Veranstaltungen berichten. "Im Vordergrund soll jedoch vor allem die Vernetzung und das gegenseitige Kennenlernen sein", sagt Renate Mihle, Geschäftsführerin der Leader-Region Weinviertel Manhartsberg.

Der Stammtisch findet am Dienstag, 24. Jänner, um 18 Uhr in der Bezirksbauernkammer statt. Die Teilnahme ist kostenlos, um Anmeldung wird gebeten (050 259 40604 oder Mail an christine.schoenhofer@lk-noe.at).

