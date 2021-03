Christine Kronberger, Chefin der Stadtapotheke am Hollabrunner Hauptplatz, muss derzeit viele Kunden auf die nächste Woche verweisen, da die Tests in kürzester Zeit vergriffen sind. „Wir haben draußen am Geschäftslokal doppelt angeschrieben, dass derzeit keine Tests da sind, aber es wird nicht gelesen“, berichtet die Apothekerin. Der Grund für die Lieferverzögerung liege daran, dass die Tests am Zoll hängen. Die Kunden seien eher nicht verständnisvoll, wenn keine Tests mehr vorrätig sind.

Hedwig Zehetmayr von der Apotheke St. Ulrich in der Sparkassegasse bemerkt, dass jeder zweite Anruf und jeder zweite Kunde im Geschäft nach den kostenlosen Tests fragt. Vergangenen Freitag war am Vormittag noch eine kleine Menge zu haben. An der Tür der Apotheke ist immer angeschrieben, ob gerade Tests auf Lager sind. „Für Personen, die weiter weg wohnen, ist es sicher schwieriger, da sie nicht so oft vorbeischauen können“, weiß Zehetmayr und empfiehlt, vorher anzurufen, damit man nicht umsonst zur Apotheke fährt.

Reservieren kann man die Tests jedoch nicht. Die Apothekerin wisse im Vorfeld nie, wann genau die nächste Lieferung kommen wird.

Die beiden Hollabrunner Apotheken bieten weiterhin auch kostenpflichtige Tests an, die sich immer dann verkaufen, wenn die kostenlosen bereits weg sind.