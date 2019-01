Das Frauenberatungs- und Bildungszentrum „Frauen für Frauen“ erweitert ab sofort sein Angebot. An den Standorten Hollabrunn und Stockerau kann eine kostenlose Psychotherapie für Mädchen ab 14 Jahren in Anspruch genommen werden. In Hollabrunn wird dabei auch tierunterstützt mit einem Hund gearbeitet.

„Die Mädchen können sich an uns wenden, wenn sie zum Beispiel traurig oder ängstlich sind, Selbstmordgedanken haben, unter Mobbing oder Selbstzweifeln leiden oder Gewalterfahrungen erlitten haben“, erklärt Barbara Murero von „Frauen für Frauen“.

Für die Abklärung sind die Expertinnen des Frauenzentrums unter 02952-2182 erreichbar, weitere Infos gibt es auf der Website von „Frauen für Frauen“.

