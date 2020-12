Eine Mitbürgerin, die sich in vielerlei Weise der Allgemeinheit annimmt, ist Christa Fleschitz. Sie gehört dem Maissauer Gemeinderat in der ÖVP-Fraktion an, leitet das Katholische Bildungswerk und ist für BhW (Bildung hat Wert) zuständig. Mit der NÖN sprach sie nun über ihre Covid-19-Erkrankung.

NÖN: Wissen Sie, wie Sie sich infiziert haben?

Nein, ich kann mir nicht vorstellen, wo das passiert sein sollte. Ich bin schon immer sehr vorsichtig gewesen. Einkaufen bin ich gegangen, ich bin mit dem Bus zur Arbeit gefahren und habe im Büro nur mit wenigen Menschen Kontakt gehabt.

Wie haben sich die Symptome bei Ihnen bemerkbar gemacht?

Am Anfang hatte ich nur Halsschmerzen, dann kamen starke Kopfschmerzen und Übelkeit dazu. Fieber hatte ich keines. Allerdings habe ich den Geruchs- und Geschmacksinn sofort zu Beginn der Erkrankung verloren. Deshalb dachte ich zuerst auch an eine normale Grippe und habe mich mit den üblichen Mittelchen behandelt. Dennoch habe ich dann die Hotline 1450 kontaktiert. Zum Zeitpunkt des Coronatests hatte ich keine Symptome mehr, musste nach dem positiven Testergebnis aber in Quarantäne.

Wie geht es Ihnen heute?

Nach dem abschließenden PCR-Test konnte ich meiner Arbeit wieder nachgehen. Allerdings musste ich auch meinen CT-Wert feststellen lassen. Der ist in Ordnung. Mein Geruchs- und Geschmacksinn sind nach wie vor weg, sollen aber nach ärztlicher Auskunft doch wieder kommen.

Welche Schlüsse ziehen Sie aus Ihrer Covid-19-Erkrankung?

Corona darf man keinesfalls auf die leichte Schulter nehmen, das kann jeden treffen und verläuft sicher nicht immer so milde wie bei mir. Festgestellt habe ich auch, dass die zuständigen Behörden sehr gewissenhaft und kooperativ fungieren. Ich habe mehrmals bei der Stabsstelle der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn angerufen, um Auskünfte einzuholen. Schade finde ich es aber , dass an den Massentests nur so wenige Menschen teilgenommen haben.

-gr-