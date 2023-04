Die Aula der Mittelschule Hollabrunn war voll mit Fledermäusen

Die Hollabrunner Fledermausexperten Wilhelm Müllebner, Elke Zinnagl und die für Niederösterreich zuständige Fledermausbiologin Katharina Bürger ließen es sich nicht nehmen, persönlich zu der Präsentation zu kommen. Die Schüler hatten in den Biologiestunden über Fledermäuse gelernt und zu den kleinen Säugern recherchiert. Das Erlernte wurde auf Plakaten, Lapbooks und in Videoclips dargeboten.

Die in den Kreativstunden ausgeschnittenen, gefalteten oder bunt bemalten Fledermäuse wurden artgerecht kopfüber auf Ästen aufgehängt und so wurde die Aula in ein wahres Fledermausparadies verwandelt. Dies beeindruckte auch die fachkundigen Gäste, die danach noch ihr Wissen vermittelten und für Fragen zur Verfügung standen.

Als Überraschungsgeschenk wurde von Wilhelm Müllebner ein Bild mit den 29 in Österreich und 21 in Hollabrunn heimischen Fledermausarten an die für das Projekt verantwortlichen Lehrerinnen Alexandra Brauneis und Jacqueline Ebermann überreicht.

Auch sie hatten fleißig recherchiert: Amra Rahmani, Adrianna Kramer, Tobias Pritz und Florian Sauberer. Foto: Mittelschule Hollabrunn

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.