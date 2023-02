Faschingsumzug Kreativität kannte in Pulkau keine Grenzen

Lesezeit: 4 Min Franz Enzmann

D as Faschingskomitee, geleitet von Martin Wurst und Andreas Weinkopf, schaffte es, ein perfektes Faschingstreiben in der Stadt zu organisieren: Die einzelnen Faschingswagen mit ihren maskierten Passagieren stellten sich für die Abfahrt in der Ambros-Geist-Siedlung auf.