Kreuzungsbereich am Hollabrunner Hauptplatz wird gesperrt

Die Aushärtezeit des Betons macht eine längere Sperre des Baustellenbereichs erforderlich, weshalb die Bauzeit in die Herbstferien gelegt wurde, vermeldet die Stadtgemeinde Hollabrunn. Wegen der ungünstigen Lage des Kanalschachtes in der Fahrbahnmitte muss die Zufahrt von der Bahnstraße in den Hauptplatz gesperrt werden.

Für die Fahrtrichtung vom Hauptplatz in Richtung Bahnhofplatz können Pkws und andere Fahrzeuge bis 3,5 t über einen Parkplatz umgeleitet werden. Für Fahrzeuge über 3,5 t besteht keine Durchfahrtsmöglichkeit, weshalb der Linienbusverkehr in der Bahnstraße ausgesetzt werden muss. Die Autobushaltestelle am Hauptplatz wird daher bis 2. November aufgelassen.

