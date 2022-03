Gebürtige Ukrainerin: „Es ist für mich ein Horror“

„Es ist für mich ein Horror“, sagt Tanja im Gespräch mit der NÖN, seit über einer Woche hat sie nicht richtig geschlafen und gegessen. Die gebürtige Ukrainerin lebt heute in Altenmarkt im Thale, ihre Eltern und ihre Schwester sowie viele Freunde und Bekannte sind noch in der Ukraine, mitten im Krieg.

„Wir haben keine Chance mehr, sie herauszubekommen“, sagt ihr Mann Johann Mareiner. Die Russen ließen eine Flucht aus der Stadt Mykolaiyw, die nur 133 Kilometer von Odessa entfernt ist, nicht mehr zu. Erschwerend hinzu kommt, dass Tanjas Eltern und Schwester taubstumm sind. „Eine Nachbarin läuft immer zu ihnen und warnt sie, wenn die Sirenen losgehen“, berichtet sie.

Netzwerk, um Flüchtlingen rasch zu helfen

„Ich schaue nur ukrainische Nachrichten. Die anderen sind politisch manipuliert und ich will sehen, wie es meinen Leuten geht“, sagt sie.

Für Tanja ist wichtig, dass der Krieg bald zu Ende geht und nicht noch mehr Menschen sterben müssen. Sie ist in Kontakt mit Ukrainern in ihrem Heimatland sowie mit Flüchtlingen. Das Netzwerk ist wichtig, um rasch helfen zu können. Tanja bietet ihre Dienste als Übersetzerin an, wo immer sie gebraucht werden – auch als Gebärdendolmetscherin. Diese Dienste wurden bereits in Anspruch genommen.

"Mein Mann ist einen kleine Caritas"

In Abstimmung mit den Betroffenen organisiert Tanja mit ihrem Mann Hilfsgüter. Hygieneartikel, Windeln und Tierfutter werden dringend gebraucht. Mareiner machte vergangenen Donnerstag (3. März) einen Aufruf über Facebook und war überwältigt von der Resonanz: Die ganze Nacht habe sein Handy vibriert, aus ganz Österreich haben sich Menschen gemeldet, die helfen wollen. Sein Kofferraum ist voll mit Futterspenden. Diese werden zum Westbahnhof gebracht. Ein Teil der Güter wird dort an Flüchtlinge verteilt. Der Rest wird in kleinere Busse verladen, das Ziel ist, diese direkt in die Ukraine zu bringen. „Wir dokumentieren alles mit Fotos, damit die Menschen, die helfen, wissen, dass ihre Spenden ankommen“, betonen die Mareiners.

Johann Mareiners Kofferraum ist bis obenhin voll mit Sachspenden, vor allem Tierfutter. Er und seine Frau Tanja sind froh, dass so viele Menschen den (geflüchteten) Ukrainern helfen wollen. Foto: privat

„Mein Mann ist eine kleine Caritas“, schmunzelt Tanja und ist dankbar, dass die Österreicher ihren Landsleuten helfen wollen.

„Trotz allem bin ich zuversichtlich, dass die Ukraine gewinnen wird, weil ganz Europa hilft.“ Dass die Russen sogar Krankenhäuser angreifen und ihre Waffen gegen die Zivilbevölkerung richten, kann sie nicht verstehen. „Es ist wichtig, dass niemand mehr getötet wird und es Hilfskorridore gibt.“

Furchtbare Bilder von zerstörten Städten

Die Mareiners sammeln nicht nur Hilfsgüter, sie helfen auch, Geflüchtete unterzubringen. „Ukrainer sind fleißige Leute. Sie wollen arbeiten und helfen mit“, denkt Tanja daran, dass vielleicht alte Menschen, die alleine leben, eine Mutter mit ihren Kindern aufnehmen könnten. „Sobald der Krieg vorbei ist, gehen sie wieder nach Hause. Aber jetzt müssen sie weg“, sagt sie.

Auf ihrem Handy sind furchtbare Bilder von der Verwüstung durch den Krieg und Menschen in Kellern. „Charkiw war eine Studentenstadt und jetzt ist sie dem Erdboden gleichgemacht“, erzählt sie über die zweitgrößte Stadt der Ukraine, wo die meisten Hilfsgüter hingehen sollen. „Meine Heimat ist schön und groß und hat viel Geschichte, besonders die Hauptstadt Kiew“, sagt die ausgebildete Lehrerin und Juristin.

Wer mit Sachspenden helfen will, kann Johann Mareiner kontaktieren: +43660/2179970.

