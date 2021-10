"Mord auf dem Eis" in der Stadtbücherei Hollabrunn

„Wir hatten im Sommer bereits zwei Kinderlesungen mit Evelina Rockenbauer veranstaltet“, erzählt Heidi Rohringer von der Stadtbücherei in der Sparkassegasse 1, während sich Monika Abt mit ihren drei Kindern durch die Kinderbuch-Kiste wühlt. „Aber auch das Frühstück in der Bücherei jeden ersten Samstag im Monat konnte unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften veranstaltet werden“, berichtet Rohringer weiter.

Autorin Beate Maly schreibt historische Romane, historische Krimis und Kinderbücher. Sie ist auch unter dem offenen Pseudonym Laura Baldini zu finden. Zur Lesung, die am 19. Oktober um 19 Uhr beginnt, ist eine Anmeldung per E-Mail an hollabrunn@bibliotheken.at oder direkt in der Bücherei erbeten.

In den Herbstferien von 25.10. bis 2.11. hat die Stadtbücherei Hollabrunn übrigens geschlossen. Am 6. November wird dann das nächste Büchereifrühstück stattfinden.