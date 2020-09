Die Veranstaltungen im Krinzinger Lesehaus in Untermarkersdorf ziehen vorwiegend ein kunstinteressiertes Publikum aus Wien an. „Es ist anders als in der Wiener Galerie – die Leute nehmen unsere Veranstaltungen hier bewusster wahr. Man muss sich einige Stunden Zeit nehmen, viele reisen mit unserem Bus an und nehmen nicht nur das Kunsterlebnis wahr, sondern auch die Gegend wird verinnerlicht“, erklärt Kunsthistoriker Matthias Bechtle-Traimer, der mit der Literaturwissenschafterin Luana Schäfer für die Galerie Krinzinger das Lesehaus betreut.

Kürzlich lasen Nick Alexander Pasveer, Schauspieler und Absolvent des Max Reinhard Seminars, und Luana Schäfer im Außenbereich vor einer Lösswand nahe dem Lesehaus. Die vier vorgetragenen Texte von Sabine Vogel, Herbert Giese, Katharina Hausladen und Robin Rhode behandelten Fragen zur Kunst und zu den Folgen der Pandemie für den Kulturbereich.

„Mir gefällt dieser dialogische Ansatz, dass Leute aus unterschiedlichen Bereichen hier zusammenkommen, wie Luana aus der Literatur und ich vom Theater, von der performativen Seite. Gemeinsam können wir einen Raum dafür erzeugen, wie wir mit der Pandemie umgehen können und mit dem Publikum diskutieren“ , kommentierte Pasveer die Lesung.