Später Lärm um Baustelle am Hollabrunner Hauptplatz

Für die Gemeinde ist es ein zukunftsweisendes Bauprojekt zur Zentrumsbelebung, das seinesgleichen sucht und 210 neue Tiefgaragenstellplätze bietet. Doch die Baustelle der FAWE Immo GmbH am Hauptplatz erregt zunehmend die Gemüter. Das sagt zumindest Grünen-Gemeinderat Georg Ecker.

Jeden Tag von früh am Morgen bis spät am Abend und teilweise sogar am Wochenende seien die Anrainer dem Lärm eines Diesel-Generators ausgesetzt: „Hier wird über Monate die Lebensqualität der Menschen zerstört. Das ist eine Zumutung.“

Unter anderem sei nämlich laut Aussagen von Anwohnern ein Generator in Betrieb, um den Kran und andere Gerätschaften zu versorgen. Die Grünen wollen nun in einer Anfrage an die Stadtgemeinde wissen, ob alle rechtlichen Bestimmungen eingehalten werden. „Es wurde schon mehrfach versucht, auf die Baustellenbetreiber einzuwirken“, schildert Ecker, „leider bislang ohne nennenswerten Erfolg“.

Kräne verschwinden in eineinhalb Monaten

Einen offiziellen Kommentar zu den Vorwürfen wollte FAWE-Geschäftsführer Lukas Fabianek im NÖN-Gespräch nicht abgeben. Dem Vernehmen nach war die Firma aber in Kontakt mit den Anrainern und habe insgesamt ein gutes Einvernehmen. Außerdem gibt es Licht am Ende des Tunnels: In eineinhalb Monaten sollen die Kräne abgebaut werden. Der Bürotrakt auf der Hauptplatz-Seite soll im zweiten Quartal 2023 bezugsfertig sein. Für die Wohnungen ist der Herbst 2023 anvisiert. Nachfrage gebe es in alle Richtungen.

Im Bauamt der Stadtgemeinde sei lediglich ein Anrainer wegen der Baustelle vorstellig geworden, erklärt Baudirektor Stephan Smutny-Katschnig. Er wundert sich, dass hier nun im Finish der Baustelle noch Aufregung entsteht. Die Baustelleneinrichtung sei jedenfalls nicht Gegenstand der Einreichung, so der Baudirektor, der nun mit der Beantwortung der Grünen-Anfrage beschäftigt ist.

Insgesamt stehen die Grünen dem Bauprojekt übrigens skeptisch gegenüber, wie Ecker anmerkt: Es sei eine weitere Grünoase im Zentrum geopfert worden, „denn hinter den Fassaden in der Bahnstraße und Badhausgasse steckte in den Innenhöfen alter Baumbestand und Grünflächen“.

Auch Nachverdichtung dürfe nicht zu jedem Preis erfolgen, so der Grünen-Klubchef: „Wir fordern erneut, eine Grünflächenzahl festzuschreiben, damit eine Mindestfläche auch in Innenstadtlagen nicht versiegelt wird. Die Gemeinde muss aus diesen Fehlern lernen.“

Beim Neubau in der Rapfstraße und beim künftigen Neubau in der Sparkassegasse („Living City“) wiesen die Grünen bereits auf dieses Problem hin. „Das Wachstum unserer Stadt geht für uns derzeit in zu hohem Tempo voran“, untermauert Ecker.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.