Die Kreativität und der Zusammenhalt in der Gemeinde soll gefördert werden. Darum entsteht in Guntersdorf ein Ort der künstlerischen und wirtschaftlichen Begegnung und Kooperation.

Dazu wurde ein Atelier eingerichtet in dem regelmäßig Kunst-Kurse, Workshops und regionale Veranstaltungen mit lokalen Kooperationspartnern abgehalten werden. „Die Einbeziehung von regionalen Betrieben wie Winzern oder Handwerksbetrieben ist ein zentrales Element dieser Initiative. Die Verbindung von Wirtschaft, Kunst und Kultur stärkt die regionale Entwicklung und Kooperationsbereitschaft in der Region“, ist Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger überzeugt.

Neben dem künstlerischen Aspekt geht es bei diesem Projekt ganz wesentlich darum, den regionalen Zusammenhalt zu stärken und Kooperationen zu fördern. „Mit Projekten wie diesem werden interessante Orte geschaffen, die wesentlich zur regionalen Vernetzung der Bevölkerung und Betrieben aus verschiedenen Bereichen beitragen“, betont Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.

Betriebe, Vereine und Kulturschaffende beteiligen sich an diese Projekt und werden gemeinsam mit Gemeinde, Dorferneuerungsverein sowie Künstler Richard Fuchs diverse Aktivitäten setzen, um den Zusammenhalt und die Kreativität in Guntersdorf zu fördern. „Auf einem gemeindeeigenen Grundstück wird ein Atelier mit Werkräumen errichtet und finanziert, in dem regelmäßig Kurse und Veranstaltungen durchgeführt werden. Das Projekt soll die Bevölkerung zum Dialog mit der bildenden Kunst animieren und die regionalen Betriebe einbeziehen“, erläutert Johann Gartner, Obmann der LEADER-Region Weinviertel-Manhartsberg.

Die LEADER-Region Weinviertel-Manhartsberg hat gemäß ihrer lokalen Entwicklungsstrategie das Projekt zur Förderung ausgewählt. Es wird mit Unterstützung von Land und Europäischer Union gefördert. Das Land NÖ hat die Unterstützung aus Mitteln des EU – Programms LE / LEADER und der ecoplus Regionalförderung auf Initiative von Landesrat Jochen Danninger beschlossen.