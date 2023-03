Kürbis-Prinzenpaar ist auch ein Liebespaar

Beinahe wie in der Monarchie geht es in der Stadt Retz zu, nicht nur wegen des „Doppeladlers“ am Rathaus, sondern auch wegen des heurigen Kürbis-Prinzenpaars Katrin Swoboda und Matthias Renk, das offiziell vorgestellt wurde. Die 19-jährige Tourismusschülerin ist die Kürbisprinzessin und wohnt in Obernalb bei ihrer Weinbaufamilie. „Wir haben schon Kürbisse angebaut, geerntet und verarbeitet. Mein Lieblingskürbis ist der Hokkaido“, erzählt die frischgebackene „Hoheit“. Ihr Freund und Kürbisprinz Matthias Rent (22) arbeitet als Jungunternehmer in der Holzbranche im Japons und lebt großteils in Obernalb. Sie bewerben als (Kürbis-)Botschafter im Retzer Land vor allem das große „Plutzer-Event“.

Tourismuschef Daniel Wöhrer und Bürgermeister Stefan Lang freuen sich schon auf das zweitägige Fest in der Retzer Altstadt. Das Kürbisfest find heuer am 28. und 29. Oktober am Retzer Anger und am 26. Oktober in der Zellerndorfer Kellergasse „Maulavern“ statt. Alles dreht sich um die runde Frucht. Es gibt in der Weinstadt wieder einen Kürbisumzug, Kinderprogramm und viele regionale Schmankerl.

