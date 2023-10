Kürbisfest in Zellerndorf Tausende Besucher bei „Bilderbuchfest für alle Sinne“

Hatten Freude mit dem Bluza-Fest (v.l.): Alexander Schönhofer, Ludwig Fiedler, Cornelia Schönhofer, Maria Graf, Richard Hogl, Markus Baier und Stefan Lang. Foto: Franz Enzmann, Franz Enzmann

E in Genussfest in der Kellertrift hatte Zellerndorf an diesem letzten Oktober-Wochenende zu bieten. Es war neben Retz eine der beiden Stationen des Kürbisfestes, das traditionell Unmengen an Besuchern ins Retzer Land lockt.