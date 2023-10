Jetzt dreht sich alles um den Kürbis im Bezirk Hollabrunn

Noch vor rund 30 Jahren ist der Kürbis in Österreich wenig beachtet worden und war – abgesehen vom Kernöl – in vielen seiner kulinarischen Verarbeitungsformen als „Arme-Leute-Essen“ verrufen. Inzwischen aber hat sich diese Feldfrucht, die als größte Beere der Welt gilt - nicht zuletzt auch wegen des Halloween-Rummels - zu einem beachtlichen Wirtschaftsfaktor entwickelt. So werden zum alljährlichen Kürbisfest im Retzer Land, das heuer am 28. und 29. Oktober in der Stadt Retz sowie am 28. Oktober in der Kellergasse „Maulavern“ in Zellerndorf stattfindet, wieder tausende zahlende Besucher erwartet.

Das nördliche Weinviertel gilt als das niederösterreichische Kürbis-Zentrum schlechthin. Für einige Abkömmlinge der Beerenfrucht, insbesondere für die Moschussorten, ist das Klima dort weit besser geeignet als etwa in der Steiermark. Auf den Weinviertler Feldern liegen die Durchschnittserträge zwischen 500 bis 600 Kilogramm trockener Kerne pro Hektar, wie der NÖ Wirtschaftspressedienst berichtet. Die „Bluza“ wachsen hier schon seit jener Zeit, in der sich hier das Urmeer zurückgezogen hatte.

Den Kürbis gibt es in den verschiedensten Farben und Formen. Durch Züchtungen, Mutationen und zufällige Kreuzungen entstehen jedes Jahr neue Sorten. Zu den bekanntesten zählen die auf der ganzen Welt verbreiteten Zucchini. Zur Familie der Kürbisse gehören weiters die Butternuss – ein ausgezeichneter Speisekürbis -, der Muskatkürbis, der Steirische Ölkürbis, aus dem das beliebte Kürbiskernöl gewonnen wird, und nicht zuletzt der voluminöse Halloween-Kürbis – in Österreich im Volksmund „Bluza“ genannt. Geschmacklich hat dieser zwar nicht viel zu bieten, eignet sich aber zum Schnitzen von Gesichtern am besten.

Was Köche aus dem Kürbis „zaubern“

Haubenkoch Christoph Wagner von Wagners Wirtshaus in Hollabrunn kann sich gar nicht für ein Lieblingskürbisgericht entscheiden: Ziegenfrischkäseravioli mit Kürbisragout und Soße, Rehrücken mit Kürbisragout und Kürbisstrudel mit Kräutersoße stehen bei ihm hoch im Kurs. „Ich habe auch das Püree aus Butternusskürbis sehr gerne“, erzählt der Kochkünstler.

Die Lieblingskürbisse von Daniela Graf vom Retzerlandhof in Zellerndorf sind der Muskatkürbis und der Lange von Neapel. Ihre Lieblingskürbisgerichte sind Kürbis-Risotto und Kürbis-Cordon-Bleu. „Diese Gerichte sind auch bei unseren Gästen sehr beliebt“, verrät die Zellerndorferin.

Karl Aigner vom Gasthaus „Zum Koarl“ in Maissau mag vor allem Kürbissuppe, gebackenen Kürbis und Kürbisgeschnetzeltes.

„Natur im Garten“-Tipp: Speisekürbisse richtig ernten und lagern

„Winterkürbisse sollten so lange wie möglich im Freien bleiben, damit die Schale gut aushärten kann. Die Reife beginnt, wenn die Blätter der Kürbispflanze welken“, erklärt Katja Batakovic, fachliche Leiterin der Initiative „Natur im Garten“. „Spätestens vor dem ersten Frost muss die Ernte jedoch abgeschlossen und die Früchte eingelagert werden, sonst werden sie glasig und faulen rasch.“

Das wichtigste Erkennungsmerkmal, ob ein Kürbis bereits ausgereift ist, liefert der gut verholzte, trockene Fruchtstiel. Auch die sortentypische Ausfärbung der Schale gibt Auskunft - vorausgesetzt, es ist bekannt, wie die gepflanzte Sorte vollreif aussieht.

Das Klopfen an die Schale, um herauszufinden, ob ein hohler Klang wahrzunehmen ist, kann täuschen und sollte daher nicht als alleiniges Erntekriterium angewendet werden, erklärt die Expertin: „Reif lässt sich die Schale in der Regel nicht mehr mit dem Fingernagel einritzen. Trotz scheinbar harter Schale sollte immer behutsam mit den Kürbissen umgegangen werden, damit diese nicht verletzt werden.“

Ohne Risse oder Dellen beträgt die Lagerfähigkeit je nach Sorte, Reifegrad und Lagermöglichkeit durchaus mehrere Monate. Die idealen Lagerbedingungen sind eine Luftfeuchtigkeit nicht über 70 Prozent und Temperaturen um 15 Grad Celsius. Eine regelmäßige Kontrolle von eingelagertem Gemüse und Obst sei empfehlenswert.