Wirte-Prämierung: Top-Trio im Bezirk Hollabrunn

Die Wirtshauskultur unter Obmann und Retzbacherhof-Wirt Harald Pollak habe es geschafft, Niederösterreich zu einem „kulinarischen Schatzkisterl“ zu machen, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und dankte den Gastronomen für ihr „Durchhalten in dieser Hochschaubahn der letzten zwei Jahre“, die letztendlich noch einmal für einen Qualitätsschub im Land gesorgt hätte. Den Top-Wirte-Test bestanden heuer drei Häuser aus dem Bezirk.

Michael Duscher von der NÖ Werbung hob die Wichtigkeit der NÖ Wirtshauskultur mit ihren rund 200 Mitgliedsbetrieben für die Marke Niederösterreich hervor. In den letzten beiden Jahren sei viel in das Marketing investiert worden. Mit einer neuen Lehrlingskampagne im Herbst auf Social Media sollen junge Menschen auf die Karrierechancen in der Gastronomie aufmerksam gemacht werden. Dazu komme die neue Marke „Weite Land-Küche“, die das Kulinarik-Erlebnis in den Fokus rückt.

Die Gastwirtschaft Floh aus Langenlebarn wurde zum zweiten Mal zum „Top-Wirt“ Niederösterreichs gekürt. Als Top-Wirt 2022/23 im Weinviertel wurde die Gastwirtschaft Neunläuf in Hobersdorf ausgezeichnet. Alle Betriebe, die die Testung zum Top-Wirt bestanden haben, erhielten das neue Prädikat „Ausgezeichnete Wirtshauskultur“.

„Ein Qualitätssiegel mit viel Strahlkraft“, betont Pollak. Aus dem Bezirk Hollabrunn dabei: das Gasthaus an der Kreuzung der Familie Hausgnost in Guntersdorf, der Retzbacherhof von Sonja und Harald Pollak in Unterretzbach sowie der Retzerlandhof von Daniela und Harald Graf in Zellerndorf.

