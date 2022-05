Lecher Festwein 2022 kommt aus Hadres und Etzmannsdorf

Werbung Lernquadrat Anzeige Jetzt Zeugnisnoten sichern!

Der Lecher Festwein – ein Projekt unter der Schirmherrschaft der Generali-Winzer-Initiative Probus im Retzer Land – hat mittlerweile Tradition am Arlberg. Umso größer war die Freude, gemeinsam mit den Tourismuspartnern aus Beaver Creek (USA) und Hakuba (Japan) die Siegerweine 2022 auszukosten.

Ermittelt wurde der Lecher Festwein in zwei Blindauskostungen: Die Favoriten waren in Retz unter der Leitung von Kellermeister Leo Wurst ermittelt worden.

Die Auskostung in Lech stand unter dem bewährten Vorsitz von Diplomsommelier Willi Hirsch (Vorarlberger Sommelierverein). „Mit ihrer hohen Qualität bereichern die Siegerweine das Angebot in den Gastronomiebetrieben in Lech und im Ausland“, schwärmte Hirsch.

DAC Klassik und Cuvée Tricolore

Das Weingut Pass aus Etzmannsdorf (Bezirk Horn) setzte sich mit seinem Weinviertel DAC Grüner Veltliner Klassik 2021 durch.

In der Kategorie Rotwein überzeugte das Weingut Autrieth aus Hadres mit der Rotwein-Cuvée Tricolore 2019 die Juroren.Der Lecher Festwein fungiert als Botschafter des Weinviertels am Arlberg und verbindet die Partnerorte kulinarisch miteinander.

