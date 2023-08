Wirtshaustöchter kochten im Drosendorfer Strandbad auf

Die langjährige Journalistin, Kochbuchautorin und Sommerfrischewirtin Elisabeth Ruckser hat in Drosendorf, Bezirk Horn, ihren Lebenstraum realisiert. Sie hat bereits 2015 die „Erste Waldviertler Bio-Backschule“ gegründet. Als Genussethik-Expertin hat sich die studierte Politikwissenschaftlerin mehr als zwei Jahrzehnte intensiv mit Lebensmitteln, Ökologie und Nachhaltigkeit beschäftigt.

Die Gemeinde Dosendorf suchte für ihr Strandbad eine neue Pächterin und seit 2022 werkt Ruckser mit ihrem Team im historischen Badehaus aus dem Jahre 1929 unter dem Motto „Ein Sommer fast wie damals“. In den Sommermonaten Juli und August veranstaltet sie heuer erstmals die „Kulinarischen Montage“, an denen Gastköche in der Küche ihre Gerichte zubereiten. „Da am Montag viele Gaststätten in der Region geschlossen sind, wurde und wird das Strandbad von 17. Juli bis einschließlich 21. August zum Wirtshaus“, erzählt die Pächterin.

Vom Strudengau und der schwarzen Katz ...

Gleich drei Gastauftritte hatten „die Wirtshaustöchter“ Sylvia Petz und Heidi Strobl am vergangenen Wochenende. Sylvia Petz betreibt eine Kommunikations- und Eventagentur für Winzer, Wirte und Lebensmittelproduzenten in Wien. Sie ist im Gasthaus Strudengau in Grein an der Donau aufgewachsen. Heidi Strobl, Journalistin, Autorin und Bäuerin aus dem Weinviertel, liegt das Bewirten ebenfalls in den Genen. Die Mistelbacherin stammt aus dem Gasthaus „Zur Schwarzen Katz“ in Wien-Hernals. Aufgetischt haben die beiden Klassiker wie Saftgulasch, Petz'sche vegetarisch gefüllte Paprika, Schweinsbraten, Topfennockerl mit Marillenröster und Strudengauer Mostpalatschinken.

„Diese Veranstaltung ist als Green Event geplant und durchgeführt worden und durch eine Zertifizierung mit dem Österreichischen Umweltzeichen ausgezeichnet worden“, freut sich Elisabeth Ruckser.

Das vielseitige Multitalent hat in den letzten Jahren weitere Projekte auf die Beine gestellt, und zwar die Servus-Akademie in Drosendorf und die Initiative „Wer bäckt das beste Bio-Brot?“ Sie hat Märkte und Vorträge organisiert, Food&Film-Veranstaltungen aus der Taufe gehoben und ist in der Slow-Food-Bewegung aktiv.

Zum Abschluss kommt am 21. August der Koch und „elspeckoscookoff“-Instagram-Foodie Tonito Soravia ins Strandbadwirtshaus. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Wild und Schwammerln“. Anmeldung erforderlich: elisabeth@ruckser.net.