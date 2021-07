Dass es „endlich“ losgeht, war am vergangenen Samstag sowohl dem Team der Kulturmü‘µ als auch dem Publikum an den freudigen Gesichtern abzulesen. Nach 15-monatiger, durch die Pandemie erzwungener Pause war das Open Air im Hof der Alten Hofmühle die erste Kulturveranstaltung der Kulturmü‘µ. Dass Obmann Klaus Motschka in dieser Zeit sein Gespür für Talente keineswegs verloren hat, bewies der Auftritt von Anna Mabo eindrucksvoll.

Ninos Performance: eigenwillig und legendär

Natürlich war die Mehrzahl der Gäste wegen Nino aus Wien gekommen, der sich mittlerweile einen Stammplatz in der österreichischen Musikszene erarbeitet hat. Galt er 2012 noch als „der beste junge Liedermacher des Landes“, so sind seine Art, sich dem Wienerlied zu nähern, und vor allem seine – mitunter – eigenwillige Performance heute fast schon wieder legendär. Dementsprechend kam das Publikum mit einem entspannten Nino, der immer wieder gerne mal Gast in der Kulturmü‘µ ist, bestens auf seine Kosten.

Es kann nur eine – wahrscheinlich kurze – Frage der Zeit sein, bis Anna Mabo kein Geheimtipp oder eine Entdeckung ist. Diese 23-jährige Frau besticht mit der Selbstverständlichkeit, mit der sie Problemthemen und eigene Unzulänglichkeiten in Lieder gießt, die manchmal wie musikalische Trojaner funktionieren. Da kündigt sie einen sozialkritischen Rap an, beginnt den Song auch in dem Stil, aber nur, um die Erwartungshaltung der Zuhörer im nächsten Moment zu unterlaufen. Und so findet das Lied sein fast balladeskes Ende.

Co-Star am Cello: Clemens Sanitzer

Mit der Klarheit, die Anna Mabo auf der Bühne ausstrahlt, und den cleveren Texten, „so, wie ihr die Schnauze gewachsen“ ist, war es für sie ein Leichtes, das Publikum für sich einzunehmen. Manch einer meinte, sie könnte musikalisch und wegen der ganz eigenen Art des Auftritts die Schwester von Nino sein, der nach ihr auftrat.

Wer aber mindestens genauso beeindruckte, war Cellist Clemens Sanitzer, der Anna Mabo durchgehend begleitete und sein Cello schon mal als Gitarre handhabte.

Wenn etwas diesen würdigen Eröffnungsabend der Kulturmü‘µ trübte, dann war es die Akustik. Bei den umfangreichen Sanierungsarbeiten in und an der Hofmühle wurde auch die Gartenmauer glatt verputzt. Das hat jedoch leider zur Folge, dass der Ton, der von der Bühne kommt, von der Wand wieder zurückgeworfen wird. An einem Abend, an dem es auch auf die Verständlichkeit der Texte ankam, war das ein kleiner Wermutstropfen.