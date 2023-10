Galerie grenzART: Das Testament zweier Künstler - ihre Werke

Es ist eine Frage, die sich viele vielleicht schon mal gestellt haben: Was bleibt von mir? Zumeist sind es - neben Materiellem - Erinnerungen. Außer man war zu Lebzeiten Künstler. Dann sprechen die geschaffenen Werke noch lange über den eigenen Tod hinaus; das Testament der Kreativen. Auf diese Weise finden ab 13. Oktober zwei Künstler in der Galerie grenzART in der Sparkassegasse zueinander, die viele Gemeinsamkeiten aufweisen: Renate Korinek und Rudi Stressler.

Für beide, Jahrgang 1944, zeichnete sich zunächst ein ganz anderer Lebensweg ab als der des Bildenden Künstlers. Stressler erlernte zunächst das Handwerk der Uhrmacherkunst in Karlstein an der Thaya, seinem Geburtsort. Ende der 1970er-Jahre entdeckte er seine Liebe zum Ton - und seiner späteren Frau Marie Anna - und vertiefte in zahlreichen Kursen im In- und Ausland sein Wissen und Können. Korinek studierte erst in den 80er-Jahren an der Universität für Angewandte Kunst, absolvierte Studien in Amerika und hielt sich in Australien, Kanada, Japan, Schweiz, Holland und Belgien auf.

„Hitzköpfige Objekte und Fotografien mit augenzwinkern“ hieß eine gemeinsame Ausstellung des Künstlerehepaares Marie Anna und Rudolf Stressler in Schönberg am Kamp. Die Laudatio auf die beiden hielt Sylvia Kummer. Foto: Alte Schmiede Schönberg am Kamp

Und wie es der Zufall so wollte, waren sie beide prägende Mitglieder der Galerie grenzART in deren Anfängen. Leider verbindet sie auch ein anderes biografisches Merkmal. Beide Künstler verstarben letztes Jahr. So ist „Im Werk lebendig“ - der Titel der Ausstellung - nicht einfach eine Hommage an die beiden in ihren Persönlichkeiten recht unterschiedlichen Künstler, sondern auch eine Art posthumer Dialog der Werke. Dieses „Gespräch“ könnte spannend werden, zwischen kraftvoller Glaskunst und ästhetischer Formensprache.

Mehr zu den Künstlern wird sicher Hanna Scheibenpflug den Gästen der Vernissage (13.10.) um 19 Uhr zu erzählen haben. Die Eröffnung wird durch eine Lesung von Helmut Steiner ergänzt. Am Tag nach den Erwachsenen, am 14. Oktober, können Kinder ab fünf Jahren im Rahmen der Kunstvermittlung die Galerie von 10 bis 11.30 Uhr erkunden - und selbst zu kleinen Künstlern werden.

Die Ausstellung ist bis 26. November an Freitagen von 15 bis 18 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 12 Uhr zu sehen.