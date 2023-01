Kultur in Retz: Auf der Insel und "im offenen Meer"

Werbung

"Die Ehe scheint Bestand zu haben, sie gibt nun Wärme und macht behaglich", so wird auf der Seite der Bundesregierung hochoffiziell erklärt, warum das fünf-jährige Ehejubiläum "Holz-Hochzeit" heißt. Diesen Meilenstein haben auch Veronika Humpel und Wolfgang Seierl künstlerisch mit ihrer "Insel" in der Klostergasse in Retz erreicht.

"Als wir im November 2017 zu einem Abend im Lokal ,vormals Liebl' luden, waren wir gespannt und neugierig", rekapitulieren Humpel und Seierl. Fünf Jahre später können sie auf über 100 Abende zurückblicken. Und diese waren so vielfältig, dass sich diese Kulturstätte tatsächlich als eine Insel für alle Künstler etablieren konnte.

Regelmäßiges Insel-Flair am Hauptplatz

Auch in der harten Corona-Zeit fehlte es den beiden Machern nicht an Fantasie. Da das Publikum nicht zu ihnen auf die Insel kommen konnte, bespielten sie die Schaufenster des Lokals, um weiter Kultur "liefern" zu können. Auch auf den Hauptplatz hat sich die Insel mittlerweile regelmäßig "ausgebreitet". „Wir schwammen ins offene Meer“, beschreiben die beiden den Schritt poetisch.

All das und die Vorfreude auf zukünftige Projekte rechtfertigen jedenfalls ein Fest, das am 14. Jänner ab 20 Uhr in der Insel gefeiert werden wird. Eine Raum-Klang-Installation "Außen – Innen" von Wolfgang Seierl thematisiert die Räume des Lokals als Orte für Konzentration und Kommunikation. Der Barbetrieb startet ebenfalls um 20 Uhr, sodass einem regen Austausch von Freunden, Stammgästen und Neugierigen nichts im Wege steht. "Kommt vorbei, verweilt mit uns, stoßt an mit uns", so die herzliche Aufforderung.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.