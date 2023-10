„Bei der Verpuppung der Insektenlarve findet ein fast vollständiger körperlicher Umbau, die sogenannte Metamorphose statt.“ Diese Beschreibung des biologischen Prozesses sollte man bei der Lektüre von Ana Marwans Roman „Verpuppt“ immer im Hinterkopf behalten. Denn was ihre Hauptfigur Rita erlebt und erzählt, kann wahr sein - oder eben auch nicht. Das Leben betrachtet sie als eine reine Aneinanderreihung von Spielchen; je nach Situation wird diese oder jene Version der eigenen Person zur Schau gestellt.

Bedeutet frei zu sein, auch wirklich frei zu sein?

„Jede Geschichte ist eine Gewalt an der Wahrheit“, schreibt Rita einmal. Die Autorin stößt ihre Leser mit dem Text zu so einer interessanten Frage wie: „Ist der freie Mensch frei oder ist derjenige ohne Zwang, dem die Entscheidungen abgenommen werden?“ Passend zu Slowenien als heuriges Gastland bei der Frankfurter Buchmesse hat die Insel Retz die in Ljubljana aufgewachsene Marwan für eine Lesung aus ihrem Werk eingeladen. Literaturfreunde sollten sich also den 4. November um 19 Uhr notieren, um die letztjährige Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin live zu erleben.

„Ihr Roman ist ein kunstvolles Verwirrspiel, als hätte sie ihn im Wörterrausch geschrieben“, schwärmt das „Literaturblatt“ von ihrem neuen Werk. Diesen „Wörterrausch“ wird das Duo „verwolf“ umrahmen, das aus den Initiatoren der Insel Retz - Veronika Humpel und Wolfgang Seierl - besteht, und sich musikalisch den unterschiedlichsten Genres - vom französischen Chanson bis zum Klangexperiment und von der Vokalkomposition bis zum Musiktheater -widmet.

Die Lesung findet im Rahmen der aktuellen Ausstellung „fragile“ von Walpurga Ortag-Glanzer statt.