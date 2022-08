tww Guntersdorf: Über die Liebe und genug Prosecco im Kühschrank

Vollbild

FB

Das Trio "Kellergassen-Combo" tritt am 4. September an der Seite von Autorin Katharina Grabner-Hayden im tww auf. Das Wachauerkind Katharina Grabner-Hayden liest am 4. September aus ihren heiteren Büchern vor. "Très Bois and Friends" sind am 10. und 11. September im Guntersdorfer tww zu sehen - und natürlich zu hören. Ihr Motto: Die Liebe.

1 /3