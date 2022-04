Kultur-Vorschau Dreitägiges Festival "hören:Sitzendorf" im Juli im Weinviertel

Die österreichische Komponistin Johanna Doderer ist die künstlerische Leiterin des Musikfestivals „hören:sitzendorf“. Foto: Maria Frodl

M it dem Motto "Offen" geht das Musikfestival "hören:Sitzendorf" unter der künstlerischen Leitung von Komponistin Johanna Doderer in die dritte Auflage. Von 8. bis 10. Juli wird in Sitzendorf an der Schmida im Weinviertel neben klassischem Repertoire auch zeitgenössische Musik geboten.