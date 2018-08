Sie widerlegt so ziemlich jedes Vorurteil, das man über moderne oder besser gesagt zeitgenössische Musik und ihre Protagonisten haben kann. Sie ist weder elitär noch unzugänglich. Und sie will Musik schreiben, die berührt und sich nicht nach formalen Konzepten richtet.

Sie, das ist Johanna Doderer, eine der weltweit am häufigsten gespielten Komponistinnen, die seit eineinhalb Jahren ihre Zelte in Sitzendorf aufgeschlagen hat.

Doderer arbeitet an vier oder fünf Projekten gleichzeitig

Ausschlaggebend dafür war auch der in Kleinriedenthal ansässige Peter Turrini, mit dem sie gerade an einer Oper für das Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz arbeitet. „Das Thema der Oper hat ein bisschen mit der Gegend zu tun.“ Der Ansatz einer Nachfrage wird mit einem freundlichen „Mehr darf ich nicht sagen“ quittiert. Gespannt darf man auf diese gemeinsame Arbeit jedenfalls sein.

Aber die Oper ist beileibe nicht das Einzige, an dem sie gerade zu tun hat. Ihre Arbeitsweise ist verschachtelt. Sie arbeitet zumeist an vier oder fünf Projekten gleichzeitig. Diese Herangehensweise beschreibt sie als „Kombination von Kreativität und Konstruktion“.

Kreative Parallelen und ein großer Familienname

Fast beiläufig stieß sie dabei auf ein Detail, das sie verwunderte, nämlich, dass ihr Großonkel, der Schriftsteller Heimito von Doderer, dieselbe Arbeitsweise bevorzugte wie sie. „Meist schrieb er an drei Romanen gleichzeitig“, wie die Musikerin später herausfand.

Ihren berühmten Familiennamen hat Doderer immer als hilfreich betrachtet: „Ich schätze meinen Namen. Er hat für mich nur Vorteile gebracht.“

Dass so ein Name auch eine gewisse Prominenz mit sich bringt, ist für Doderer nicht von Interesse. „Durch die Berühmtheit wird die Musik nicht besser“, lehnt sie jegliche Prahlerei ab. „Die Abgehobenheit ist das größte Gift für die Kreativität, genauso wie Erfolg und Reichtum“, ist die geborene Vorarlbergerin überzeugt.

„Mir wurde immer mit einer Neugier begegnet“

Dass sie sich als Frau in einer immer noch männerdominierten Szene wie dem Komponieren durchgesetzt hat, ist für Doderer nichts Besonderes. „Ich kenne es so, dass mir immer mit einer gewissen Neugierde begegnet wurde.“

Ihr umfangreiches Schaffen ist für sie eine logische Folge ihrer Entwicklung: „Ich musste als alleinverdienende Mutter viel schreiben, um uns ernähren zu können.“ An die 60 Werke zählt das Oeuvre der erst 49 Jahre alten Komponistin, wobei ihr auch wichtig ist, festzuhalten: „Ich schreibe nicht gefällig und nicht, um zu gefallen.“

„Habe ein großes Netzwerk an Künstlern“

Jedenfalls hat eine Anfrage der Kulturinitiative Sitzendorf, ob diese ein Werk der Künstlerin aufführen dürfe, dazu geführt, dass sie heute Obfrau dieses Vereins ist und damit auch die ehemaligen „Musikherbsttage“ veranstaltet.

Heuer hat sie hauptsächlich eines zum Programm beigesteuert, und zwar die Künstler. „Ich habe ein großes Netzwerk an Künstlern, mit denen ich oft und gerne zusammenarbeite. Das habe ich genutzt und die Künstler kommen gern.“ Danach beginnt sie zu schwärmen, zum Beispiel vom „Duo Arcord“ oder dem „Auner Quartett“.

Für die Zukunft der Konzertreihe hat Doderer bereits viele Pläne, aber „die will ich zuerst mit dem Verein besprechen“.