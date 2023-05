Kulturmü'µ Hollabrunn Gott beim Kabarett: Wer auftrumpft, denkt nicht ans Verlieren

Lesezeit: 2 Min CP Christian Pfeiffer

Nicht jeder kann von sich behaupten, schon mal Gott getroffen zu haben. Didi Sommer tut das in seinem Kabarett-Programm „Auftrumpfn“. Foto: Volker Weihbold

M it Kabarett verabschiedet sich die Kulturmü'µ in die Sommerpause. Didi Sommer, der Gott getroffen hat, kommt mit seinem neuen Solo-Programm „Auftrumpfen“ am 27. Mai nach Hollabrunn. Und wo Gott ist, ist der Teufel nicht weit.