Nicht enden wollender Applaus für DuoLia

Entdecken macht Spaß, und dieser Art der Unterhaltung hat sich die Kulturmü'µ ganz verschrieben. Frei nach dem Sinnspruch „Wer suchet, der findet“ kommt es dabei zu spannenden Entdeckungen, wie das DuoLia. So nennen sich die jungen Musikerinnen Alia Wüschner und Julia Jackel als Bühnenpaar und ließen mit schönen Stimmen, ganz fein aufeinander eingestimmt, aufhorchen in der Kulturmü'µ.

Die beiden Künstlerinnen freuten sich über ein interessiertes Publikum, die Zuhörer über selbst geschriebene, feinfühlige und tiefsinnige Lieder. Zuerst zeigten die Musikerinnen ihre ernste, teils auch traurige Seite, um danach auf die fröhlichere, unterhaltsamere zu wechseln. In farblich stimmiges Licht getaucht wurden die beiden Musikerinnen diesmal von der jüngeren Generation des Kulturmü'µ-Teams, Luca Niedermeyer, der sein Talent zeigte.

Die beiden sympathischen Lias überzeugten bis beeindruckten auch als Multiinstrumentalistinnen. Alia Wünschner nahm sich bei einem Lied Food-drum und Gitarre gleichzeitig vor, Julia Jackel kombinierte Violine und Mundharmonika - gleichzeitig. Auch auf dem Keyboard konnte A-lia spielerisch und gesanglich das Publikum begeistern und Ju-lia zeigte sich auf der Bassgitarre ebenso sicher wie auf der Ukulele.

Wie's den Besuchern gefallen hat, fiel eindeutig aus: nicht enden wollender Applaus. Die beiden Vorarlbergerinnen erzählten nach ihrem Auftritt beim Plausch danach von ihrem Studium am Vienna Music Institute in Wien. Dass sie sich schon auf den nächsten Auftritt in Hollabrunn freuen, haben sie bereits ins Kulturmü´µ-Gästebuch geschrieben.

