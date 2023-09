Pepi Hopf über gefährliches Halbwissen und seine zweitbeste Idee

Mit einem besonderen Fokus auf die Öl-, Jugoslawien- und Corona-Krise versuchte Hopf auch Optimismus zu verbreiten, denn jede Krise habe auch etwas Gutes. Ohne den Jugoslawien-Krieg etwa hätte Österreich wohl nie so viele gute Fußballspieler bekommen.

Nach der Aussage „Halbwissen ist gefährlicher als gar kein Wissen“ erzählte Hopf von Personen, die sich vor Mikrochips in der Impfung und vor Ärzten, die Demonstranten durch Kanaldeckel impfen, fürchten. Währenddessen ist ein Jugendlicher verärgert, weil für die Impfung alle Chips aufgebraucht wurden und deshalb für die neue Playstation keine mehr lieferbar sind.

Um im Lockdown vor einer Ehekrise zu flüchten, versuchte sich Pepi Hopf zusammen mit seinem Kabarett-Kollegen Fredi Jirkal als systemrelevanter Gemüsebauer. Doch der ehemalige Postler Jirkal tat sich schwer, Pflanzen ohne Adresse zu platzieren. Und als eine Mutter am Spielplatz zu ihrem Sohn rief, „Ich krieg die Krise!“, hätte Hopf wohl besser nicht „Welche?“ fragen sollen. Das war nur seine zweitbeste Idee.

Der Kabarettist sprach dem Publikum aus der Seele und errechnete: „Ein Auftritt ist billiger als eine Therapie-Sitzung.“ Bei beiden rede nur er eine Stunde lang.

Save the date: Beim nächsten Termin in der Kulturmü´µ wird's am 7. Oktober (20 Uhr) übrigens wieder musikalisch. Natascha Hecher, Clara Loiberspeck, David Hecher und Joachim Scheidl sind „Tilia“, eine niederösterreichische Pop- & Jazz-Gruppe mit starken Botschaften. Ihr Songs regen an, persönliche Paradigmen zu durchbrechen.