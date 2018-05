Als NÖN-Mitarbeiterin Sylvia Stark an der Eingangstür von Michaela Zellhofer klingelt, ertönt klassische Klaviermusik. Die Musik kommt aber nicht „aus der Konserve“; Zellhofer sitzt selbst am Klavier und spielt die Bach-Variationen Nr. 13. Man hört, dass das Klavierspielen eine große Leidenschaft der Maissauer Bildungsgemeinderätin ist.

Michaela Zellhofer in ihrem Garten, mit der einzigartigen Schlosskulisse als Hintergrund. | Sylvia Stark

Woher diese Leidenschaft kommt? Als Kind lernte die heute 59-Jährige sechs Jahre lang bei der damaligen Kirchenorganistin Franziska Schwinner. „Danach habe ich nur mehr zu Weihnachten gespielt, was schade ist“, bedauert Zellhofer. Aber seit drei Jahren lerne sie wieder an der Musikschule Eggenburg. „Und ich übe täglich“, erzählt die Direktorin der Medienmittelschule Ziersdorf.

Schlosskonzerte als Ganzjahresarbeit

Als Kulturstadträtin organisiert sie die Manhartsberger Schlosskonzerte, die in Maissau, Mühlbach und Unterdürnbach stattfinden: „Ich arbeite jetzt schon am Programm für 2019. Die Konzerte beschäftigen mich das ganze Jahr über“, sagt Zellhofer, die seit sechs Jahren dafür verantwortlich zeichnet.

Auf die Frage, was die Motivation für ihre kulturelle Arbeit ist, antwortet sie entschlossen: „Es freut mich, wenn ich Leute überzeugen kann, einmal in ein klassisches Konzert zu gehen, auch wenn es nicht ihr Ding ist“, sagt die Stadträtin. Schon alleine das Live-Erlebnis sei es wert, hinzugehen. „Es ist für mich die schönste Anerkennung, wenn ich merke, dass die Qualität unserer Konzerte geschätzt wird.“

Brennendes Interesse für andere Kulturen

Die engagierte Maissauerin, die an der Neuen Mittelschule Ziersdorf nicht nur Administration erledigt, sondern auch Englisch sowie das Freifach Französisch unterricht, interessiert sich brennend für andere Kulturen. Kaum hatte sie die Matura und ihre Lehrerausbildung in der Tasche, wagte sie den Sprung über den Atlantik in die USA. Michaela Zellhofer arbeitete als Lehrerassistentin an einer Senior High School.

Die Liebe zu anderen Ländern ist geblieben. So schob sie während ihrer Lehrtätigkeit an der Mittelschule Ravelsbach immer wieder Auslandsaufenthalte als Deutschlehrerin ein. So ganz nebenbei spricht die 59-Jährige auch noch Spanisch.

„Eigentlich hätte ich gerne Völkerkunde und Sprachen an der Uni studiert, aber dann ist es doch der Lehrerberuf geworden“, schmunzelt die vielbegabte Schuldirektorin.

UNESCO-Auszeichnung für Mittelschule

Durch das emsige soziale Engagement von Direktorin Zellhofer, deren Lehrerteam und den Schülern hat die Medienmittelschule Ziersdorf 2014 den Status einer „UNESCO-Schule“ erworben.

„Wir wollen die Kinder zu sozialem Engagement erziehen, ihnen eine gute Arbeitshaltung mitgeben, sie zum Lernen motivieren und neugierig machen“, fasst Zellhofer das Leitbild ihrer Schule zusammen. „Die entscheidende Frage ist für mich: Welche Kinder hinterlassen wir unserer Welt?“, wirft Michaela Zellhofer nachdenklich ein.

Zusammenspiel ist entscheidend

Auf die Frage, ob sich das Elternbild bezüglich der Erziehung ihrer Kinder in den letzten Jahren verändert hat, meint die Pädagogin: „Ich denke, es schwankt zwischen sogenannten Helikoptereltern, die die Kontrolle über ihren Nachwuchs haben wollen, und denen, welche die Kinder in die Schule stecken und die Erziehungsarbeit den Lehrern überlassen.“ Entscheidend sei ein gutes Zusammenspiel zwischen Eltern, Lehrern und Schülern.

Zurück zur Musik: „Neben meiner Liebe zur Klassik habe ich jetzt den Jazz entdeckt. Dafür muss ich noch viel üben“, sagt Zellhofer lächelnd zu ihrem Lebensgefährten.