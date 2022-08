Jüdischer Friedhof Hollabrunn: „Ein Denkmal für unsere Stadt“

Werbung

Die wahren Schätze und Geschichten verstecken sich oft dort, wo man es nicht vermutet. An der Hollabrunner Steinfeldgasse Richtung Sonnberg liegt ein solcher Schatz. Einzig ein Hinweisschild am Straßenrand lässt erahnen, wohin der unscheinbare Feldweg führt: zum jüdischen Friedhof Hollabrunn.

Der Geräuschpegel der nahen Bundesstraße tritt schnell in den Hintergrund, wenn man den Eingang in der Friedhofsmauer durchschreitet. Das Vogelgezwitscher und das abendliche Zirpen der Grillen treten in den Vordergrund. Die mächtigen Baumkronen lassen nur vereinzelt die sommerlichen Lichtstrahlen durch ihr Laub hindurch, während sich der Efeu malerisch um die Grabsteine und Mauern rankt. Die Natur hat den Friedhof eingekleidet. Es ist ein besinnlicher Ort und zugleich ein echtes Zeitzeugnis der jüngeren Hollabrunner Geschichte.

Patrizia Mantler-Stockinger ist Kulturvermittlerin und will im September zeigen, welche Schätze der jüdische Friedhof verbirgt. Foto: Ruben Abasolo

„Dieser Friedhof ist ein wunderbares Denkmal für unsere Stadt, das uns so viel über unsere Geschichte verraten kann. Allein die schönen Inschriften der Grabsteine machen den Friedhof zu etwas Besonderem“, erzählt Patrizia Mantler-Stockinger gegenüber der NÖN.

Die begeisterte Kulturvermittlerin engagiert sich seit 2005 für die Galerie grenzART in Hollabrunn und hat eine Privatinitiative – „ARGE Gedenken und Bedenken“ – zur Erinnerungskultur in Hollabrunn mitbegründet. Seit 2017 bietet die gebürtige Niederrußbacherin auch Führungen am jüdischen Friedhof in Hollabrunn an. „Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns immer wieder mit unserer Geschichte beschäftigen. Dadurch können wir unsere Gegenwart besser einschätzen und für die Zukunft etwas lernen“, spricht Mantler-Stockinger über ihr Engagement.

Die jüdische Gemeinde in Hollabrunn

Ein wesentlicher Teil dieser Gesichte ist die ausgeprägte jüdische Vergangenheit in Hollabrunn. Um 1850 – zu einer für Juden politisch und rechtlich günstigen Zeit – siedelten sich die ersten jüdischen Familien aus Böhmen und Mähren kommend in Hollabrunn an. Die jüdische Gemeinde verzeichnete von da an ein stetiges Wachstum. Einige konnten bald vor allem als Händler einen gewissen Wohlstand erwirtschaften. Im Jahr 1902 bildete sich schließlich eine eigenständige Kultusgemeinde.

Auch die Infrastruktur der jüdischen Gemeinde wurde laufend erweitert. 1938 umfasste sie schließlich eine Synagoge mit eigenem Kantor (Vorbeter einer jüdischen Gemeinde, Anm.), eine Chewra Kadischa (Beerdigungsbruderschaft, Anm.) und einen jüdischen Geselligkeitsverein. Hinzu kommt der Friedhof, dessen Grundstück 1876 von Mitgliedern der Kultusgemeinde erworben wurde. Auf dem Gelände wurde auch eine Zeremonienhalle errichtet. Diese Halle sei 1998 aufgrund ihres desolaten Zustandes schließlich abgerissen worden, schildert Mantler-Stockinger.

Vertreibung und Deportation

Die israelische Kultusgemeinde war in vielerlei Hinsicht ein bedeutsamer Faktor im öffentlichen Leben Hollabrunns. Zeitzeugen berichteten, dass das Zusammenleben zwischen Juden und Nicht-Juden größtenteils harmonisch funktionierte. Mit der Annexion Österreichs durch das Dritte Reich änderte sich dieser Umstand schlagartig.

„Die Voraussetzungen und die Möglichkeiten für die Vertreibungen waren sicherlich bereits gegeben“, weiß die Kulturvermittlerin. In der Tat hat sich der Sturm früh abgezeichnet. Bereits 1923 wurde in Hollabrunn eine NSDAP-Ortsgruppe gegründet – eine der ersten in Österreich. Zunächst sollte die Partei keine eklatante Rolle spielen. Sie konnte aber sukzessive ihr nationalsozialistisches Gedankengut im deutschnationalen Vereinswesen verbreiten. Ab 1930 nahm der Einfluss der niederösterreichischen NSDAP spürbar zu.

„Mit dem Einmarsch Hitlers und mit der Besetzung der Hollabrunner Bezirkshauptmannschaft hat dann eine Schreckensherrschaft begonnen“, erzählt Mantler-Stockinger über diese Zeit. Zunächst begann es mit Ausgehverboten, „Reibepartien“ und Repressionen. Letztlich setzte eine systematische „Arisierung“ ein, die von Enteignungen und von Vertreibungen geprägt war. Auch der jüdische Friedhof wurde in dieser Zeit geschändet und teils verwüstet. Ende September 1938 wurde schließlich vermeldet, dass Hollabrunn „judenrein“ sei. Der Novemberpogrom hat somit im Wesentlichen nicht stattgefunden, da es zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zum Vertreiben oder Plündern gab.

Rückkehr und der Friedhof heute

Nach dem Krieg kehrten nur wenige jüdische Familien nach Hollabrunn zurück. Noch weniger ließen sich auch längerfristig wieder hier nieder. Oftmals wurde die Anonymität der Großstadt Wien bevorzugt. Die Rückforderung geraubter Besitztümer entwickelte sich vielfach zu einem bürokratischen Spießrutenlauf.

Der jüdische Friedhof selbst hat die NS-Zeit überstanden und wurde in den kommenden Jahren vor allem durch einzelne Privataktionen wieder instand gesetzt. Heute ist die Stadt Hollabrunn für die Pflege zuständig, was auch gut funktioniere, meint Mantler-Stockinger. Der Friedhof sei vergleichsweise in einem guten Zustand.

Die letzte Beerdigung fand 1978 statt. „Der Friedhof ist heute vor allem ein Ort des Erinnerns und ein Denkmal“, erklärt die Kulturvermittlerin. Wer mehr über diesen Ort und seine Geschichte erfahren möchte, der hat bald eine Gelegenheit dazu. Am Tag des Denkmals, am 25. September 2022, öffnen österreichweit 270 historische Objekte bei freiem Eintritt ihre Türen. Teil des Programmes ist auch der jüdische Friedhof Hollabrunn, wo Patrizia Mantler-Stockinger eine Führung anbieten wird: „Das Thema ist noch lange nicht ausgeschöpft. Es gibt noch vieles zu entdecken.“ Bei der Führung sollen vor allem die Schicksale einzelner jüdischer Familien aufgegriffen werden.

