Bezirksparteichef Richard Pregler, Stadtparteiobmann Friedrich Dechant, Klubobmann Alexander Eckhardt und weitere honorige Funktionäre marschierten voran, als sich die Sozialdemokraten am 1. Mai am Hollabrunner Hauptplatz zur traditionellen Bezirksmaifeier trafen.

Von der Stadtkapelle unter Obmann Karl-Heinz Jirsa angeführt, zogen die Fahnenträger mit dem roten Tross ins Festzelt ein.

Nach den Begrüßungsworten der Bezirksmandatare ergriff Nationalratsabgeordnete Melanie Erasim das Mikrofon. Schade, dass ihre leidenschaftliche Rede über den Sozialabbau der Regierung durch Ausfälle der Lautsprecheranlage gestört wurde.

Der niederösterreichische SP-Spitzenkandidat für die EU-Wahl Günther Sidl, gab sich als Festredner die Ehre. Der Landtagsabgeordnete prangerte die Steuertricks von Großkonzernen an, forderte ein Verbot tödlicher Umweltgifte im Essen und sprach sich gegen die Privatisierung von Trinkwasser aus.

Eine besondere Ehre wurde auch dem langjährigen Hollabrunner Stadtrat Günter Schieder zuteil: Er erhielt die Viktor-Adler-Plakette, die höchste Auszeichnung seiner Partei.

Was das SPÖ-Fest noch zu bieten hatte, lest ihr in der nächsten Printausgabe eurer Hollabrunner NÖN.