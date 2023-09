Strukturen der Natur in der Galerie grenzART

Die Künstler Ursula Hentschläger und Dimitru Verdianu sind beide im Bezirk Hollabrunn ansässig. Die Gemeinsamkeit ihrer Werke sind Strukturen: Ursula Hentschlägers digital bearbeitete Fotografien zeigen Nahaufnahmen von Bäumen, beispielsweise Wurzelstockausfräsungen, während sich Strukturen in den Steinen von Dimitru Verdianu wiederfinden, aus denen er geometrische Formen schafft, die an nach oben blickende Vögel erinnern. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass beide Künstler ihr Ausgangsmaterial in der Natur finden.

Ilse Sandmair begrüßte die Gäste, anschließend sprach Martin Breindl zur Ausstellung. Unter den zahlreichen Gästen waren Landtagsabgeordneter Richard Hogl und die Botschafterin der Republik Moldau, Mihaela Mocanu.

Die Ausstellung ist freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr bis 6. Oktober geöffnet.