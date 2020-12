Im Weingut Kitla zeigt Michael Olschewski unter dem Motto „Glas und Wein“ Objekte aus Glas und Holz. Die Kunstwerke sind am 20. Dezember im Presshaus zu sehen.

Die Motive der transparenten, oft farbigen Arbeiten sind molekulare Formen und auch Tiere. Eine kleine Ameise aus dunklem Glas nimmt einen besonderen Stellenwert im Werk des Künstlers ein – als „Trinkende Ameise“ mit einer Weinflasche oder mit einem großen Rotweinglas, und auch als melancholische Ameise mit einem roten Herztropfen – als Sinnbild für den „Herzschmerz“. Olschewski greift mit seinen Objekten aktuelle Themen auf.

Regionale Hinweise sind Olschewski wichtig

Seine neuesten „molekularen“ Skulpturen haben eine einzigartige Form, zugleich aber große Ähnlichkeit mit dem gefährlichen Coronavirus. Regionale Bezüge stellt er mit Glasobjekten her, die zum Beispiel aus zig Weingläsern in kugelige oder sternförmige Formen „gebläsert“ worden sind. Ihm sei es besonders wichtig, mit solchen regionalen Hinweisen zu arbeiten, erklärt der Künstler. Neben den Weingläsern wird eine spiralförmige Holzskulptur gezeigt, die aus dem Drehwuchs eines heimischen Holunderbaumes entstanden ist.

Glaskunst im "Atelier im Saustall"

Olschewski hat das Handwerk von der Pike auf gelernt, und zwar in der Hochburg der Glasbläserkunst, in der Stadt Lauscha in Thüringen. „Es gab dort in meiner Schule zwei Möglichkeiten – eine Ausbildung für den Glas-Christbaumschmuck oder für das allgemeine Gestalten mit Glas. Ich habe mich für Zweiteres entschieden“, erzählt der Künstler, der im Oktober sein „Atelier im Saustall“ in Jetzelsdorf eingerichtet hat.

Das Atelier befindet sich tatsächlich im vormaligen Saustall am Hof des Großvaters, des Winzers Florian Kitla. „Ich war immer von der Idee der spartenübergreifenden Künste begeistert, wie das im weltberühmten Bauhaus in Weimar gelehrt worden ist. Daher arbeite ich nicht nur mit Glas, sondern auch mit Holz und Eisen.“

Mit Florian Kitla wird es eine engere Zusammenarbeit geben. Dieser möchte in seinem Wohlfühl-Keller in Haugsdorf vermehrt Wein, Kunst und Kultur verbinden und präsentieren. Wenn er nicht den Beruf des Winzers ergriffen hätte, wäre aus ihm sicherlich ein Schmied mit viel kreativem Potenzial geworden.