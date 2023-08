Kunst in Hart-Aschendorf „Konnst KUNST SCHAU‘N kumma“ in die Hundsberg-Kellergasse

Georg Ecker (2.v.l) besucht die Kunstschaffenden bei ihren kreativen Tagen in der Galerie am Hundsberg (v.l.): René Berends, Georg Ecker, Edith Hörmann, Franz Seidl, Woodturner-Tibor, Monika Altenburger, Paul Daniel und Nicole Wallrodt. Foto: Romana Schuler

Werbung Sag`s mit der NÖN Glückwünsche, Danksagungen oder Jubiläen

K unstschaffende luden zu kreativen Tagen in die Galerie in der Hundsberg-Kellergasse in Hart-Aschendorf ein. Besucher konnten den verschiedenen Künstlern bei der Arbeit zusehen.

Acht Kunst- und Kulturschaffende waren in der Galerie in der Hart-Aschendorfer Hundsberg-Kellergasse am Werk. Das gewählte Motto des Künstlertreffens lautete: „konnst KUNST SCHAU‘N kumma“. Jeder, der sich angesprochen fühlte, war eingeladen. Die Besucher konnten zuschauen, probieren, fachsimpeln oder einfach auch zum „Schmähführen“ vorbeikommen und Spaß haben. Neben der permanenten Veränderung von entstehenden Arbeiten wurden auch Kunstwerke ausgestellt. Hinzu kam, dass der Sommer in der wunderbaren Landschaft der Hundsberg-Kellergasse für eine herrliche Kulisse sorgte. Die Stärke der Präsentationen lag im unkomplizierten Kontakt zu den Künstlern, die den Besuchern einen unmittelbaren Eindruck von ihrem Schaffen vermittelten. Vollbild Mehr aus Hollabrunn Kunst in Hart-Asch... „Konnst KUNST SCHAU‘N kumma“ in die Hundsberg-Kellergasse Feines Essen „Tafeln im Weinviertel“ nahezu ausverkauft Hundeschwimmen Vierbeiner holen sich Abkühlung im Maissauer Pool Mehr Top-Stories Positive Stimmung NÖ-Touristiker rechnen mit gutem Geschäft Feines Essen „Tafeln im Weinviertel“ nahezu ausverkauft Cold Case Der Fall Maria O.: „Bin davon überzeugt, dass dort eine Leiche liegt“ FB 1 /17 Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Foto: Romana Schuler Anzeige Kunst in Hart-Aschendorf „Konnst KUNST SCHAU‘N kumma“ in die Hundsberg-Kellergasse . Kunstschaffende luden zu kreativen Tagen in die Galerie in der Hundsberg-Kellergasse in Hart-Aschendorf ein. Besucher konnten den verschiedenen Künstlern bei der Arbeit zusehen. Die Zusammenführung der vielfältigen Kunstgattungen im Außen- und Innenbereich der Presshäuser spiegelte das Konzept der Gesamtpräsentationen wider, nämlich ein kreatives Potpourri. So waren Malerei von Monika Altenburger, Franz Seidl, Nicole Wallrodt, Fotografien von Isabella Fritsche und Aktzeichnungen von Paul Daniel zu sehen. Auch unter den Teilnehmenden selbst fand ein reger künstlerischer Austausch statt. Edith Hörmann, die mit Collagen und Objekten vertreten war, fertigte beispielsweise kleine Reliefs an, die eine Venus-von-Willendorf-Zeichnung von Daniel reflektierten. Die bemerkenswerten Lederarbeiten von René Berends und die Unikate aus Holz von Woodturner-Tibor rundeten das Gesamtbild der gezeigten Arbeiten ab. Die ständige Veränderung der Arbeiten verstärkte den Werkstatt- und Ateliercharakter des Künstlertreffens. Neben bildender Kunst präsentierte Altenburger auch ihr neues, mithilfe der künstlichen Intelligenz entstandenes, Kinderbuch und am Lagerfeuer gab es Poesie mit Alexandra Rinder. Workshops mit den Künstlern wurden angeboten, wie „Intuitiv Zeichnen“ von Daniel, „Edelweißschnitzen“ mit Wooturner-Tibor und „verbinden, verbandlen, verwandeln“ mit Edith Hörmann.