Galerie grenzART gedenkt Renate Korinek und Rudi Stressler

Die Künstler Renate Korinek und Rudi Stressler wurden beide 1944 geboren, waren grenzART-Mitglieder und sind 2022 verstorben. Doch die Künstler hatten noch mehr gemeinsam: Sie arbeiteten beide gerne mit Feuer und Materialien aus dem Boden, wie Sand und Ton. „Ich glaube, wir haben noch nie so viel Zerbrechlichkeit in unseren Räumen gehabt“, bemerkte Kuratorin Hanna Scheibenpflug in Anbetracht der vielen Glas-, Keramik- und Tonwerke. Der Name „grenzART“ stammt übrigens von Korinek.

Bei der Vernissage am 13. Oktober las Helmut Steiner das erste Kapitel aus seinem Buch „Ein Schneckenmärchen“. Darin geht es um Schnecke Hieronyma und den Roboter Robin, die im Atelier der Glaskünstlerin Renate leben. Zur Finissage wird er das ganze Buch lesen.

Die Ausstellung ist bis 26. November zu sehen, immer freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 12 Uhr. Zusätzlich ist die Galerie an den Tagen der offenen Ateliers am 21. und 22. Oktober von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Kulturvermittlung für Kinder und Erwachsene

Am Tag nach der Vernissage wurde für Kinder ab fünf Jahren eine Kulturvermittlung angeboten. Dabei wurde die Galerie erkundet und anschließend ein eigenes Werk kreiert. Für Erwachsene wird der Kurs „Zeit und Raum für Kreativität und für dich selbst“ am28. Oktober von 14 bis 16 Uhr und am 23. November von 19 bis 21 Uhr angeboten. In diesen beiden Workshops besteht die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Techniken zu wählen, wie Zeichnung, Malerei, Aquarell, Collage, Ton oder 3D-Arbeit.

Zu den Künstlern

Renate Korinek begann nach einem Sprachstudium und einem sozialwissenschaftlichen Studium in den 80er-Jahren an der Universität für Angewandte Kunst zu studieren. Sie verwendete den Werkstoff Glas für ihre künstlerische Arbeit, später wechselte sie zur Meisterklasse für Produktgestaltung. Sie lernte bei einem florentinischen Meister für Bleiverglasung und arbeitete bei den „Midsummer Glassmakers“ in Cambridge. Neben ihrer Tätigkeit als Kunsttherapeutin an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg baute sich Korinek ihr Studio in Unterretzbach auf.

Rudolf Stressler erlernte zunächst das Handwerk der Uhrmacherkunst in Karlstein an der Thaya, seinem Geburtsort. Ende der 70er-Jahre entdeckte er die Liebe zum Ton und vertiefte in zahlreichen Kursen im In- und Ausland sein Wissen und Können. Er experimentierte mit Tonmassen und Glasuren und baute verschiedene Brennöfen. Ab 1984 betrieb er mit Marie Anna die Keramikwerkstatt in Hollabrunn. Weitere Ausdrucksmittel fand er in Fotografie und Malerei.