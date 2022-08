Spektakel Kunst & Wein kehrt am Wochenende nach Haugsdorf zurück

Die Weinviertler Lokalmatadore "Skolka" treten am Samstag (20. August) um 22.30 Uhr in der Haugsdorfer Kellertrift auf. Foto: Karl Macho

A n diesem Wochenende ist es so weit: Die Kellerröhren und Presshäuser in der Haugsdorfer Kellergasse verwandeln sich in Galerien.