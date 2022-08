Kunst & Wein meldet sich erfolgreich zurück

Werbung

Die Freude und Begeisterung, dass Kunst & Wein wieder stattfinden kann, war bei den Eröffnungsreden von Bürgermeister Andreas Sedlmayer, Irene Zöch und Landtagsabgeordnetem Richard Hogl unüberhörbar. Sogar der leichte Regen hat kurz vor der offiziellen Eröffnung aufgehört, und die Veranstaltung konnte ohne Regenschirm beginnen.

Winzer und Künstler wieder vereint

Geboten wurden Ausstellungen, Lesungen, Weingespräche, Filmvorführungen, Konzerte, eine Wein- und Kaffeebar mit 17 Haugsdorfer Winzern, ein Heuriger der Landjugend, Lesestoff bei Buchhandlung Alexovsky, ein „KinderLeseKeller“, Kindertheater mit dem „Räuber Hotzenplotz“ und Seifenkunst mit Clara. Für weitere Verpflegung sorgte das Gasthaus Slon.

Bei der speziellen „Kunst und Wein-Kulinarik“ wurden zuvor angemeldete Gäste diesmal von Koch Matthias Herbst vom Gasthaus Herbst, Hanfthal, mit einem neungängigen Menü verwöhnt. Zum jeweiligen Gericht wurden passende Weine von lokalen Winzern kredenzt. Unter den Gästen waren etwa die bekannte TV-Köchin Elisabeth Lust-Sauberer und Lis Schiller, Weinviertel-Managerin der Kulturvernetzung.

Zeichnungen, Malereien, Fotografien und Experimente

Der bekannte Hadreser Fotograf Leo Pluschkowitz präsentierte neben einer Auswahl seiner digital bearbeiteten Fotos zur Architektur der Kellergassen auch seinen neuen Fotoband zum Thema. Die Künstlerin Cornelia Caufmann zeigte raumgreifende Malerei – von der Wand bis über den Fußboden – in roter Farbe, gefertigt mit Kalligrafie-Pinseln. Sie befasst sich mit Mustern, organischen Formen und dem Phänomen Zeit.

Die Synästhetikerin Ida Maria Corell experimentiert in ihren Zeichnungen und Collagen mit der Farbe Schwarz und vereinte ihre Arbeiten in einer Installation mit einem Musikvideo. Im ihrem schwarz-weiß Video hat sie die Struktur der Kellerröhre aufgezeichnet.

Der Retzer Künstler Alfred Spitzer, der bei Adolf Frohner Malerei studierte und gelernter Schildermaler ist, zeigte neuere Zeichnungen und Malereien. Poetisch, witzig und satirisch werden seine Bildwerke mit Texten erklärt, wie etwa eine tragisch dargestellte Figur mit dem Merksatz: „Wenn du deine Träume verlierst, verlierst du auch deinen Verstand.“

Von Bildhauer Dumitru Verdianu wurde eine Auswahl seiner Stein- und Metallskulpturen ausgestellt. Als Vorbild und Inspiration dienen ihm bäuerliche Kultur und die Kunst von Brancusi, einem Vertreter der Moderne.

Krimis, Romane und Orte, die man gesehen haben muss

Ein Schwerpunkt von Kunst & Wein sind die Autorenlesungen: Der Oberösterreicher Ernst Schmid, der ein Haus in Haugsdorf hat, las aus seinen Krimis mit der Hauptfigur Gruppeninspektorin Frieda Bach. Der Waldviertler Autor Thomas Sautner gab eine Leseprobe aus seinem Roman „Die Erfindung der Welt“, dessen Protagonistin Aliza Berg einen Roman über das Leben schreiben soll. Ein Highlight war die Lesung von Beate Maly, die unter zwei Pseudonymen publiziert. Maly schreibt Krimis und historische Romane – man könnte sie als die österreichische Agatha Christie bezeichnen. Sie las aus ihrem Kriminalroman „Tod am Semmering“ (2016) und aus „Fräulein Stinnes und die Reise um die Welt“, ihrem letzten historischen Roman. „Ich will meine Leser unterhalten“, erzählt sie der NÖN.

Den Abschluss der Lesereihe machten die tww-Intendantin Franziska Wohlmann-Pfeifer und ihr Co-Autor Gerhard Hollstein mit einer Kostprobe aus dem Buch „111 Orte im Weinviertel, die man gesehen haben muss“.

Bestens besucht waren auch die Konzerte der beiden bekannten Weinviertler Musikgruppen „Saure Hund“ und „Skolka“ mit Sängerin Judith Frank. „Wir sind sehr zufrieden“, resümiert die Vereinsobfrau Zöch nach dem Ende aller Veranstaltungen.

