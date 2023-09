Inzest, Strumpfband und der Haustrunk am Friedhof

Der Gutshof in Kiblitz, einer kleinen Katastrale der Marktgemeinde Ziersdorf, wurde an drei Abenden zum Austragungsort eines Kunstprojekts mit dem Titel „MenschenGewand" mit Ausstellung, Performance und Lesung. Die gebürtige Innviertlerin Anna Schrems dokumentierte hier das Frauenleben vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in der bäuerlichen Unterschicht, speziell das ihrer 1913 geborenen Großmutter. Diese war ein uneheliches Kind einer Bauernmagd und stand somit am untersten Rand der bäuerlichen Gesellschaft.

Hinter dem Eingangstor des Gutshofes, vormals Rieglerhof, standen drei Kleiderpuppen. Eines der Kleider war das schwarze Hochzeitskleid von Schrems' Großmutter aus dem Jahr 1939. Ein weißes Kleid wäre zu teuer gewesen. Die Kleider waren die Einleitung zur Ausstellung im angrenzenden Gewölberaum.

Auf einer der Textilcollagen mit dem Titel „Schwestern" befestigte die Künstlerin zwei edle, mit Spitzen durchzogene Leinenkleider. Um diese war eine Stahlkette gewickelt. Denn das Schwesternpaar durfte den Bauernhof nicht verlassen, damit es zu keiner Teilung kam. Ein Beispiel für ein finanziell bestimmtes Schicksal. Wahlfreiheit gab es für die Frauen nicht.

„Es gab nichts Mitleidloseres als die Gesellschaft“

Auch die Scham der Mädchen nutzte man in der Familie aus. Es wird blutgetränkte Unterwäsche gezeigt, darunter die Frage: „Bist schon unwoi?“ Denn bevor die Mädchen ihre Menstruation bekamen, wurden sie von Männern zum Inzest genötigt, weil keine Gefahr der Schwangerschaft bestand. „Es gab nichts Mitleidloseres als die Gesellschaft", sagt Anna Schrems. Doch auf den „Anstand“ legte man großen Wert. So drapierte die Künstlerin auf einer Leinwand ein Strumpfband, umgangssprachlich „Anstand" genannt. Bis in die 1950er-Jahre durfte das weibliche Geschlecht das Haus nicht ohne Strumpfband verlassen.

Damals konnte man noch an der Art der Kleidung die Zugehörigkeit zu den Gesellschaftsschichten ablesen. Schrems' Großmutter musste schon mit 13 als „Kuchlmensch" – also Küchenmagd - bei einem Bauern arbeiten. Ihre ärmliche Kleidung zeugte davon. Am zweiten Tag des Kunstprojekts ging Anna Schrems daher als Magd angezogen vom Gutshof zum Friedhof zur Gruft der ehemaligen Gutsbesitzer. Das Publikum folgte ihr.

Auf dem Friedhof schenkte die Künstlerin essigsauren Haustrunk aus, sozusagen das Arbeitsgetränk der Mägde. Danach ging's wieder zum Gutshof. Dort erzählte sie im Innviertler Dialekt vom Leben ihrer Großmutter und wie Kleider das eigentliche Individuum überlagerten.

Kabarettist gab die Dorfbank

Am dritten Abend des Kunstprojekts „MenschenGewand“ trug Anna Schrems selbstgeschriebene, kritische, mit bissigem Humor gespickte Geschichten aus dem Innviertler Dorfleben im Garten des Gutshofes vor. Eine Geschichte hieß „Dorfpunk“. Kabarettist Didi Sommer machte für Schrems die Dorfbank, auf der die Künstlerin darauf gestützt ihre Lesung vortrug.

Zum Abschluss ging's wieder in den Gutshof hinein, wo Kiblitzer Wein kredenzt wurde. Und im Lösskeller wartete noch eine Toninstallation der Künstlerin auf die Besucher. Im Dunkeln des Kellers wurde das Gewand der Besucher unwichtig und sie konnten ihren eigenen Geschichten nachgehen.