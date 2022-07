Neue Ordnung im Kalladorfer Bauernmuseum

Werbung

„Einsichten – Aussichten“ heißt die Ausstellung, die im Kalladorfer Bauernmuseum zu sehen ist. Sie ist übrigens ein Projekt des Weinviertler Viertelfestivals.

Das Bauernmuseum wurde bereits 1979 auf Initiative von Leopold Stadler und Helmut Wunderl ins Leben gerufen. 1982 wurde das Museum, das landwirtschaftliche Geräte und bäuerliche Alltagsgegenstände zeigt, eröffnet. Nach dem Umbau von 2005 stehen jetzt rund 600 Quadratmeter Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Wir mussten eine Unzahl von Objekten reinigen und neu aufstellen“ Andreas Semerad Kurator

Seit dem Bestehen des Museums wurde primär gesammelt und weniger auf die Präsentation der Objekte in der Sammlung geachtet, die sich über drei Etagen erstreckt. Umso erfreulicher ist es, dass mit dieser Ausstellung die vorhandene Sammlung neu kontextuell geordnet und einzelne Objekte, wie eine Pflugschar oder altes Geschirr und Glas, hervorgehoben werden konnten.

„Es war eine intensive Arbeit in den letzten Wochen. Wir mussten eine Unzahl von Objekten reinigen und neu aufstellen“, erzählt Kurator Andreas Semerad. Neben der klassischen Ordnung und Präsentation der Gegenstände nach Themenkreisen, etwa Kaffeemühlen, Gießkannen, alte Wäschestücke, Hilfsgeräte zur Handwäsche noch vor der Zeit der elektrischen Waschmaschine und vielem mehr, wurde auch zeitgenössische Kunst ausgestellt. Die abstrakte und stark farbig-expressive Malerei des Kalladorfer Künstlers Ernst Exinger zieht sich friesartig die Holzbrüstung über dem Hauptraum entlang.

Alltag der Bauern in Bildern dokumentiert

Die Objekte über das „Verschwinden der Zeit“ von Andreas Semerad regen zum Nachdenken an. Franz Seidl liefert mit seinen Naturdarstellungen von Bäumen oder Rebstöcken zwischen all den gebrauchten Gegenständen, die den harten Alltag der Bäuerinnen und Bauern dokumentieren, eine gewisse Leichtigkeit.

Andreas Herok hebt Gebrauchsgegenstände auf einen Sockel und verleiht ihnen damit eine museale „Aura“. Edith Hörmann, die selbst leidenschaftlich Alltagsgegenstände sammelt, hat im ersten Stock den dort gezeigten bäuerlichen Hausrat der Sammlung in eine neue Beziehung mit ihrer künstlerischen Intervention gestellt.

Zur Ausstellungseröffnung unterhielt der ehemalige Wiener Symphoniker Martin Ortner das Publikum mit bekannten Melodien, aber auch mit eigenen Liedern, meist mit sehr humorvollen Texten.

Norbert Trittenwein, Obmann des Bauernmuseums, und Wullersdorfs Bürgermeister Richard Hogl bedankten sich bei den Künstlern und betonten die Bedeutung und Bewahrung des eigenen Kulturerbes. In diesem Fall sei es gelungen – und höchst an der Zeit gewesen – das regionale Kulturerbe stärker in den öffentlichen Fokus zu bringen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.