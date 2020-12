Mit dem Ausstellungstitel „SIMULACRUMS“ bezieht sich Marylise Vigneau auf den bekannten französischen Philosophen Jean Baudrillard und fügt im Untertitel sein Zitat: „Das Simulakrum verbirgt nie die Wahrheit – die Wahrheit verbirgt, dass es keine gibt“, hinzu. Mit ihren fotografischen Arbeiten über Wahrheit und deren Wirklichkeit versucht sie, eine Hyporealität darzustellen.

Die Künstlerin ist in Frankreich geboren und, wie sie selbst sagt, in einer konventionellen Familie aufgewachsen. Sie studierte Literaturwissenschaften und kam erst viel später zur Fotografie. Seit ihrem 20. Lebensjahr reist sie um die Welt. Vor allem die Städte in Asien haben es ihr angetan. Bevor sie sich mit künstlerischer Fotografie befasste, beobachtete sie die Menschen und notierte ihre Wahrnehmungen. Bei einem Aufenthalt in Prag hatte sie dann einen kleinen Fotoapparat dabei und begann mit dem Fotografieren. Inzwischen hat sie auf ihren Reisen eine Unzahl von Menschen – aus allen gesellschaftlichen Schichten – porträtiert.

Künstschaffende wurden von Vigneau porträtiert

Ihre Porträts sind bis ins letzte Detail inszeniert. In ihrer jüngsten Arbeit, die im Kunstraum Retz gezeigt wird, hat die Künstlerin eine Art spezielles Familienalbum der Kunstschaffenden aus Niederösterreich entworfen. Vigneau besuchte alle porträtierten Künstler in ihrem Studio und beschäftigte sich mit deren jeweiligen Werken. Schließlich suchte sie einen passenden Ort aus, um die Kunstschaffenden zu fotografieren.

So trägt zum Beispiel Johannes Heuer ritterlich eine Person über die Thaya. Die für den Filmemacher Dirk van der Berg geschaffene Inszenierung im schneebedeckten Wald mit Rauchschwaden erinnert an eine Wagner-Oper. Anita Windhager sitzt auf einer weißen wellenförmigen Mauer, ihre beiden Beinprothesen stehen entfernt von ihr am Boden. Über die Auswahl der Fotoporträts, die in Retz präsentiert werden, entschied Vigneau allein. Die Künstler bekommen ihre Porträts bei der Ausstellung zum ersten Mal zu sehen.

Für das Projekt hat Vigneau ein Stipendium des Landes NÖ erhalten. Sie möchte die Serie in Zukunft noch erweitern.

Hintergrund:

In der aktuellen Schau sind 15 Porträts zu sehen, inklusive das Selbstporträt der Künstlerin, das nachdenklich stimmt: Sie steht möglicherweise auf einer kleinen Brücke und hält eine Sense in der Hand, doch die Fotografie zeigt nur ihr eigenes Schattenbild. Ganz sicher ist man nicht, ob das Bild auch wirklich die Künstlerin darstellt. Rechts davon steht ein Baum in voller Blüte. Ein Bild über die Grenzen zwischen Tod und Leben? „Ja, mich interessieren diese Darstellungen von Grenzsituationen und Fragen zwischen Realitäten und Wahrheiten“, sagt Vigneau.