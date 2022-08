Frauendorf: Gackerl-Sackerl für verbotene Gäste

Werbung

Beim Eingang des Spielplatzes vor dem Stadel steht das Schild „Wir müssen draußen bleiben“. Foto: Witzany

Am Spielplatz wurde ein Spender mit „Sackerl fürs Gackerl“ aufgestellt. Beim Zaun neben der Schmida ist jedoch ein Hinweisschild zu finden, das lautet: „Ich muss draußen bleiben“ – gemeint sind natürlich Hunde. „Ich finde es sehr befremdlich, dass ein Sackerlspender direkt am Spielplatz aufgestellt wird, denn hier haben sich Hunde auf gar keinen Fall aufzuhalten“, sagt die Frauendorferin Eva Scheitenberger.

„Es ist ja schon sehr unangenehm, wenn Hunde am benachbarten Fußballplatz frei laufen und die Hinterlassenschaften nicht weggeräumt werden“, meint sie. Die Kinder nützen auch gerne mal die Fußballtore und kugeln beim Spielen in der Wiese. Einen „Glückstreffer“ zu landen wäre dann nicht so toll, findet Scheitenberger und fügt hinzu: „Den Bürgermeister habe ich informiert und um Versetzung des Mistkübels neben den Zaun oder die Brücke ersucht.“

„Grundsätzlich sehe ich die Hundehalter in der Pflicht, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner zu entsorgen“, sagt Bürgermeister Martin Reiter auf NÖN-Nachfrage: In sensiblen Bereichen, wie Kinderspiel- und Sportplätze es sind, wären Hunde sowieso „tabu“.

In dem kleinen Dorf gibt es jedenfalls zwei Stellen, an denen man sich diese Sackerl holen kann. Eine am Ortsrand – hier gab es vor ein paar Jahren ein massives Hundekotproblem – und beim Spielplatz. „Ein verantwortungsvoller Hundehalter nimmt sich selber etwas mit“, meint Reiter.

