Känguru im Bezirk Hollabrunn eingefangen

Nachmittags informierte eine Frau aus Bösendürnbach die Polizeibediensteten, dass ein Känguru in ihrem Garten sitzt. Ihr Hund hätte es jedoch vertrieben und das Tier sei wieder in den Wald gelaufen.

Die Polizeibediensteten suchten wieder die Umgebung ab und konnten das Känguru in einem angrenzenden Distelfeld entdecken. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bösendürnbach unterstützten die Polizeistreife, um das Tier an der Flucht in den Wald zu hindern.

Die Amtstierärztin wurde in Kenntnis gesetzt. Das Känguru wurde von einem Tierarzt betäubt und nach tierärztlicher Versorgung einem Betreiber einer Kängurufarm unbeschadet übergeben. In der Zwischenzeit konnte der Besitzer aus dem Bezirk Tulln ermittelt werden.