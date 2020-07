Kurzarbeit: Bisher 7,7 Millionen Euro ausbezahlt .

7,7 Millionen Euro an Kurzarbeitshilfe wurden bisher im Bezirk Hollabrunn überwiesen. Diese Zwischenbilanz vermeldet Hollabrunns AMS-Chef Josef Mukstadt in seiner Halbjahresanalyse. Den bisher vorliegenden Abrechnungen aus der ersten Kurzarbeitsperiode zufolge waren um 465 weniger Beschäftigte in Kurzarbeit als ursprünglich von den Unternehmen geplant.