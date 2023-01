Lagerhaus-Einbrecher offenbart Sehschwäche und Erinnerungslücken

Am 22. November letzten Jahres musste sich ein 54-jähriger litauischer Staatsbürger schon einmal am Landesgericht Korneuburg verantworten. Damals ging es um Diebstähle im Lagerhaus Hollabrunn, die er - gemeinsam mit einem Landsmann (39) - am 30. September 2022 begangen hatte. Sein Komplize wurde von Richterin Anna Wiesflecker zu zwölf Monaten Freiheitsstrafe, davon vier unbedingt, verurteilt. Der 54-Jährige sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft.

Denn das Urteil für den Mann steht noch aus, da er bereits am 4. Oktober 2019 weitere Taten begangen haben soll. Dabei geht es um Diebstähle in Walbersdorf (Bezirk Mattersburg), Baden und Mistelbach, die ihm seitens der Staatsanwaltschaft Eisenstadt vorgeworfen werden. Bevorzugte Ziele der Diebestour waren Drogeriemärkte. „Ich kann mich nicht mal erinnern, dass ich in Österreich war“, so die wenig überzeugende Verteidigung des Litauers, gegen die sein Verteidiger Paul Nagy auch machtlos war.

Angeklagter erkannte sich "nicht ganz"

„Sie wollen sich nicht erinnern, das ist ihr Recht“, nahm die Richterin die Einlassung des 54-Jährigen sportlich. Von allen drei Taten gibt es Fotos aus den Überwachungskameras. Diese legte ihm Wiesflecker - noch als Papierakt - vor, ob er sich darauf erkennen würde. Bei dem Bild aus Walbersdorf war die Antwort „nicht ganz“, auf den anderen will er keine Ähnlichkeit mit sich entdeckt haben.

„Ich gestehe alles, kann aber nichts kommentieren“, machte der 54-Jährige der Richterin sozusagen ein unmoralisches Angebot. „Ich bin zur Objektivität verpflichtet“, lautete die Antwort Wiesfleckers. Da Fotos in Papierakten mit erheblich geminderter Qualität wiedergegeben werden, vertagte die Richterin, um die Originalfotos anzufordern. Am nächsten Verhandlungstag soll auch eine Zeugin der Diebstähle gehört werden, die den Mann möglicherweise identifizieren kann.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.