„Im Handel spüren wir einen Gegendruck auf uns zukommen“

„Sie werden sehen, dass Sie stolz sein können“, eröffnete Obmann Johann Rohringer die Generalversammlung des Lagerhauses Hollabrunn-Horn, die am Stockerauer Gelände in der Zelthalle stattfand. 4.845 Mitglieder halten 70.458 Geschäftsanteile in der Genossenschaft des Lagerhauses Hollabrunn-Horn, die 2022 ein gehöriges Umsatzplus erwirtschaften konnte.

278,8 Millionen Euro Umsatz verzeichnete die Genossenschaft im Vorjahr mitsamt den Eigenleistungen - um 24,9 Prozent mehr als 2021. Geschäftsführer Rudolf Grubauer führt dies auf die hohen Preise zurück: Das Lagerhaus konnte mit Getreide, Betriebsmitteln und Energie mehr Geld als in den Jahren zuvor verdienen. Nur die Warengruppe „Technik“ verzeichnete ein leichtes Minus, „weil wir von den Lieferanten im Pkw-Bereich abhängig waren“.

Reinhard Wolf, Generaldirektor der Raiffeisen Ware Austria (RWA). Foto: Karin Widhalm

Reinhard Wolf, Generaldirektor der Raiffeisen Ware Austria (RWA) als Dach der Lagerhaus-Genossenschaft, unterstrich, dass das Lagerhaus die Pandemie viel besser als andere überstanden hat. „Dafür müssen wir uns nicht genieren. Der Fleißige darf auch mal Glück haben.“ Aber die Entwicklung der Weltmärkte, Zinsen und des Arbeitsmarkts spiele dem Unternehmen nicht in die Hände. „Wichtig ist, dass wir starke Partner sind, uns braucht nicht angst und bange zu sein.“

Die weitere Entwicklung wird von der Kaufkraft abhängig sein. Revisor Franz Wagner

„Überall, wo wir Dienstleistungen anbieten, sind wir gut“, verwies Grubauer an eine gute Auslastung im Bereich der Photovoltaik-Montage oder Heizungsinstallationen. „Aber dort, wo der Handel ist, spüren wir einen Gegendruck auf uns zukommen.“ Josef Sieber, der zweite Geschäftsführer, verdeutlichte: „Uns ist bewusst, dass es im bevorstehenden Jahr schon Herausforderungen gibt.“

Revisor Franz Wagner empfahl dem Lagerhaus, besonders die Bereiche Markt, Baustoffe, Werkstätte und Gewerbe im Auge zu behalten. „Die weitere Entwicklung wird von der Kaufkraft abhängig sein.“ Die Jahresabschlüsse wertete er jedenfalls als „sehr positiv“, schwerwiegende Mängel stellte er keine fest.

2023 wird in Weitersfeld und in Horn investiert

5,4 Millionen Euro wurden 2022 investiert - etwa in ein Pflanzenschutzmittel- und Tanklager in der Filiale Hetzmannsdorf. „Das hat uns in der Ölkrise sehr geholfen“, erläuterte Obmann Rohringer. Die neue Fahrradwerkstatt in Hollabrunn verzeichnete indes „eine sehr gute Auslastung“. 2023 werden weitere Investitionen erfolgen.

Die Werkstatt in Weitersfeld (Bezirk Horn) befindet sich gerade in Bau, die Eröffnung ist im Jänner 2024 geplant. In Horn ist geplant, den Haus- und Gartenmarkt mit einem Eurospar zu erweitern. Man stehe vor der Genehmigung, Baubeginn könnte Ende 2023 oder Anfang 2024 sein. „Das ist der Einstieg in ein neues Geschäfts- und Betätigungsfeld“, betonte Rohringer.

Junge Steckenpferde: Pools und Photovoltaik

Das Lagerhaus streckt gern seine Fühler aus: Der Horner Tochterbetrieb Manhart Bau - das Lagerhaus hält einen 80-prozentigen Anteil - ist nun auf die Errichtung von Pools spezialisiert. „Da sind wir wirklich gut unterwegs“, erklärte Sieber. „Die Altlasten sind Großteils bereits abgebaut und wir sind bis zum Herbst ausgelastet.“

Im Jänner 2022 ist mit der Elektro Ehn GmbH in Stockerau eine neue Tochter hinzugekommen: Das Lagerhaus hält einen Anteil von 80 Prozent und erhofft sich von der „hohen Photovoltaik-Kompetenz“ profitieren zu können. 17 Mitarbeiter sind im Betrieb beschäftigt, Josef Sieber und Alexander Ehn agieren als Geschäftsführer-Duo.

Jetzt habe ich's schriftlich, dass ich zum alten Eisen gehöre. Gerhard Ratsch, ehemaliger Obmann-Stellvertreter

Der wichtigste Schwerpunkt ist nach wie vor die Übernahme von landwirtschaftlichen Erzeugnissen: Weizen, Gerste, Roggen, Triticale, Mais oder Raps. „Wir warten auf die Getreideernte, einige haben schon begonnen“, erklärte Obmann Rohringer. Die Aussichten stehen derzeit nicht schlecht: „Aber wir wollen nicht feiern, bevor wir nicht fertig sind.“ Beliefert wird zum Beispiel das Barilla-Werk mit Weizen: Funktionäre besuchten erst den Pasta-Hersteller in Italien. 1.200 Tonnen pro Tag an Getreide werden dort verarbeitet.

Bei den Wahlen erfolgte ein Wechsel in den vordersten Reihen: Obmann Rohringer nahm Abschied von seinem langjährigen Stellvertreter Gerhard Ratsch aus Hatzenbach (Bezirk Korneuburg). Er war seit 1988 in der Genossenschaft aktiv und hat in dieser Zeit sechs Geschäftsführer begleitet. „Funktionär sein verpflichtet: Das war mir immer wichtig“, erklärte Ratsch den Mitgliedern. „Aber das hat auch einen Nachteil: Jetzt habe ich's schriftlich, dass ich zum alten Eisen gehöre“, ergänzte er lachend - und mit einem Blick auf das Ehrenzeichen in Silber, das er erhalten hat.

Florian Schuster aus Alberndorf rückt in den Vorstand auf

Der zweite Obmann-Stellvertreter Martin Müllner aus Mallersbach wurde von den Mitgliedern wiedergewählt, ihm zur Seite steht nun Florian Schuster. Der zweifache Vater führt einen Weinbau- und Ackerbaubetrieb in Alberndorf (beide Bezirk Hollabrunn) und ist seit acht Jahren im Vorstand vertreten. Die Wahlen erfolgten durchgehend einstimmig, die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder wurden geehrt. Aufsichtsratsvorsitzender Andreas Boigenfürst (Amelsdorf, Bezirk Horn) und Franz Frank (Merkersdorf, Bezirk Hollabrunn) wurden in ihren Funktionen bestätigt.

Das Lagerhaus Hollabrunn-Horn feierte mit einem Zwei-Tages-Fest am - vor drei Jahren eröffneten - Stockerauer Standort das 125-jährige Jubiläum. Das ist für RWA-Generaldirektor Wolf eine beeindruckende Zeitspanne. Die Genossenschaft hat zwei Weltkriege und zwei Währungsumstellungen überdauert und entwickelte sich am Rande des Eisernen Vorhanges in einer wirtschaftlich kämpfenden Region zu einem Unternehmen mit 300 Millionen Euro Umsatz.

Bis zu 400 Kunden täglich zählt der Haus- und Gartenmarkt derzeit in Stockerau, der für Stadtrat Christian Moser „ganz wichtig“ für die größte Stadt im Weinviertel ist. Es gebe nur einen einzigen Wermutstropfen: Er hätte gern gesehen, dass Stockerau im Genossenschaftsnamen vorkommt. Das griff Pfarrer Andreas Kaiser gleich auf: Er segnete zum 125-jährigen Jubiläum Mitglieder und Mitarbeiter des „Lagerhauses Stockerau-Hollabrunn-Horn“.

Zahlen und Fakten

Umsatzentwicklung (inklusive Eigenleistung):

203.935.000 Euro (2019)

198.307.000 Euro (2020)

223.316.000 Euro (2021)

278.821.000 Euro (2022)

Lagerhaus-Beteiligungen:

LAPRO LandesproduktenhandelsgesmbH in Stockerau (100-prozentige Tochter): Kartoffel- und Zwiebelabpacker

Holzhof Manhartsberg GesmbH in Hollabrunn (80 Prozent): Heizanlage mit Biomasse aus Getreideresten

Manhart Bau GmbH (80 Prozent): Bauvorhaben und Poolerrichtung

Elektro Ehn GmbH (80 Prozent): Elektro-Installationen und Photovoltaik-Anlagen

Die Lagerhaus-Genossenschaft besteht aus den sieben ehemaligen Genossenschaften Hollabrunn (1898 gegründet), Horn (1898), Stockerau (1899), Zissersdorf (1922), Sigmundsherberg, Weitersfeld (beide 1929) und Eggenburg (1938).

Der Konzern des Lagerhauses beschäftigt 718 Mitarbeiter, davon 40 Lehrlinge.