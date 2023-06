Lamb-Weston-Aktion Viele Rad-Kilometer für die Kinder der WG Roseldorf

Markus und Elisabeth Schober und die Kinder der WG nahmen gerne die erradelte Spende von Lamb Weston - Daniela Bock und Dirk Niggemann - entgegen. Foto: LWM Austria

E in europaweites Umwelt- und Nachhaltigkeitsprojekt des Kartoffelverarbeitungskonzerns Lamb Weston war Auslöser für eine organisierte Rad-Woche am Produktionsstandort in Hollabrunn.

Weil Radfahren zur Vitalität beiträgt, wurden alle Mitarbeiter von Lamb Weston dazu ermutigt, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren. Für jeden Kilometer, der während der einwöchigen Aktionszeit mit dem Drahtesel zurückgelegt wurde, kam ein festgelegter Betrag des Unternehmens in einen Spendenfonds. Im Rahmen dieser Aktion, bei der nicht nur ein Beitrag für die Gesundheit und die Umwelt, sondern auch für den guten Zweck geleistet wurde, wurde die sozialtherapeutische Wohngemeinschaft in Roseldorf (Gemeinde Sitzendorf an der Schmida) besucht. In einer revitalisierten Mühle bieten Elisabeth und Markus Schober hier Kindern und Jugendlichen, die aufgrund persönlicher und sozialer Konfliktsituationen der öffentlichen Erziehung anvertraut wurden, ein familienähnliches Zuhause mit sozialpädagogischer und psychotherapeutischer Begleitung. Im professionellen Fokus der Betreuung stehen die besonderen Bedürfnisse der Betroffenen sowie der Weg zurück in ein selbstständiges und eigenverantwortliches Leben. Durch die eifrige Teilnahme der Lamb-Weston-Mitarbeiter wurde ein Betrag von 500 Euro erradelt, den Geschäftsführer Dirk Niggemann in Form eines Spendenschecks an die Schobers übergab.